Шанхай поднимет уровень минимального заработка 

Шанхай, 22 марта /Синьхуа/ — С 1 апреля с.г. минимальный размер ежемесячной заработной платы в Шанхае будет увеличен на 5 проц. до 2420 юаней /382 долл США/, что позволит мегаполису занимать лидирующее место в стране. Об этом сообщили в среду в Шанхайском управлении трудовых ресурсов и социального обеспечения.
При этом минимальная почасовая оплата труда будет повышена с 20 до 21 юаня.
Темпы роста данного показателя оказываются ниже прошлогоднего прироста ВВП Шанхая с показателем 6,9 проц.
Минимальная зарплата не включает плату за социальное обеспечение, жилищное пособие и сверхурочную оплату.
Многие другие районы Китая, включая пров. Цзянси, Ляонин, Гуанси-Чжуанский автономный район и Тибетский автономный район, уже объявили о решении повысить минимальный размер зарплаты в этом году. -0-