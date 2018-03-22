Шанхай поднимет уровень минимального заработка

Шанхай , 22 марта / Синьхуа / — С 1 апреля с.г. минимальный размер ежемесячной заработной платы в Шанхае будет увеличен на 5 проц. до 2420 юаней /382 долл США /, что позволит мегаполису занимать лидирующее место в стране. Об этом сообщили в среду в Шанхайском управлении трудовых ресурсов и социального обеспечения.

При этом минимальная почасовая оплата труда будет повышена с 20 до 21 юаня.

Темпы роста данного показателя оказываются ниже прошлогоднего прироста ВВП Шанхая с показателем 6,9 проц.

Минимальная зарплата не включает плату за социальное обеспечение, жилищное пособие и сверхурочную оплату.