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Финансирование строительства стены между США и Мексикой начнется 26 марта
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Финансирование строительства стены между США и Мексикой начнется 26 марта 

РИА Новости 41 минуту назад
Фото: Федеральное агентство новостей
ВАШИНГТОН, 23 мар — РИА Новости. Финансирование строительства стены между США и Мексикой начнется уже в понедельник, 26 марта, сообщил в пятницу журналистам президент США Дональд Трамп.
"Мы провели первый транш размером 1,6 миллиарда долларов. Мы начнем работать в буквальном смысле в понедельник не только над строительством новой стены, но и на ремонт существующих стен и ограждений", — сказал он.
Строительство стены на границе с Мексикой для предотвращения нелегальной иммиграции и контрабанды было ключевым обещанием Трампа в ходе предвыборной кампании.
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