Финансирование строительства стены между США и Мексикой начнется 26 марта

"Мы провели первый транш размером 1,6 миллиарда долларов. Мы начнем работать в буквальном смысле в понедельник не только над строительством новой стены, но и на ремонт существующих стен и ограждений", — сказал он.

Строительство стены на границе с Мексикой для предотвращения нелегальной иммиграции и контрабанды было ключевым обещанием Трампа в ходе предвыборной кампании.