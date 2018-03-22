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Вашингтон выделит более 420 миллионов долларов на помощь Киеву
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Вашингтон выделит более 420 миллионов долларов на помощь Киеву 

Российская Газета 16 часов назад
Фото: Малая Родина
Власти США выделят более 420 миллионов долларов на помощь Украине и свыше 105 миллионов — на поддержку Грузии. Об этом, как передает РИА Новости, говорится в проекте американского бюджета на текущий финансовый год.
"Не менее 105 миллионов 325 тысяч долларов должны быть предоставлены в виде помощи Грузии… Не менее 420 миллионов 700 тысяч должны быть предоставлены в качестве помощи Украине", — говорится в документе, распространенном в конгрессе США после предварительного согласования республиканцами и демократами.
Данные цифры не включают двухсотмиллионную военную помощь Киеву.
У палаты представителей и сената есть время до истечения пятницы, чтобы принять бюджет и не оставить правительство без финансирования. Бюджет должен подписать и президент страны Дональд Трамп.
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