Кабмин обсудит проект о запрете на установку цен в морских портах РФ в валюте

МОСКВА , 22 мар /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит законопроект, запрещающий устанавливать цены на услуги в морских портах РФ в валюте, сообщает пресс-служба кабмина.

"Законопроект направлен на исключение возможности установления цен на услуги, оказываемые в морских портах Российской Федерации, в иностранной валюте или условных единицах", — следует из сообщения.

Согласно проекту, цены в портах должны устанавливаться только в рублях.