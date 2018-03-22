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Саркисян рассказал о работе над концепцией общего финансового рынка ЕАЭС
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Саркисян рассказал о работе над концепцией общего финансового рынка ЕАЭС 

РИА Новости 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
МИНСК, 22 мар — РИА Новости. Центральные банки стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) интенсивно работают над концепцией формирования общего финансового рынка, сообщил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян.
В соответствии с договором о ЕАЭС стороны взяли на себя обязательство к 2025 году сформировать общий финансовый рынок в банковской и страховой сферах, на рынке ценных бумаг. Один из ключевых документов — концепция формирования общего финансового рынка союза. В декабре 2016 года главы стран евразийской «пятерки» поручили правительствам и центральным банкам совместно с ЕЭК разработать проект этой концепции.
"Что для нас сегодня важно — это получить концепцию формирования общего финансового рынка… Сейчас центральные банки интенсивно работают над этим документом, и мы надеемся, что на очередном заседании высшего совета (саммита ЕАЭС) концепция… будет представлена", — сказал Саркисян в интервью телеканалу «Беларусь 1».
По его словам, упомянутый документ в том числе поможет понять, видят ли центральные банки пяти стран возможность формирования общей криптовалюты, и если да, то какую именно функцию она будет выполнять. Председатель коллегии заметил, что вопрос создания криптовалюты в ЕАЭС сейчас не стоит, хотя он и обсуждается на уровне экспертов.
Саркисян также добавил, что в настоящее время идут переговоры между центральными банками «пятерки» относительно повышения эффективности взаимных расчетов.
Договор о ЕАЭС был подписан 29 мая 2014 года президентами России, Белоруссии и Казахстана. Позже к союзу присоединились Армения и Киргизия.
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