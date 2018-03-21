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Рынок акций Колумбии закрылся ростом, COLCAP прибавил 0,08%
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Рынок акций Колумбии закрылся ростом, COLCAP прибавил 0,08% 

Investing.com Россия 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Колумбии завершил торги среды ростом за счет укрепления секторов промышленности, сельского хозяйства и общественных услуг.
На момент закрытия на Колумбийской фондовой бирже COLCAP подорожал на 0,08%.
В лидерах роста среди компонентов индекса COLCAP по итогам сегодняшних торгов были акции Ecopetrol SA (CN:ECO), которые подорожали на 80,0 п. (3,09%), закрывшись на отметке в 2.670,0. Котировки Avianca Holdings Pf (CN:AVT_p) выросли на 90,0 п. (2,81%), завершив торги на уровне 3.295,0. Бумаги Cementos Argos Pf (CN:CCB_p) выросли в цене на 150,0 п. (1,80%), закрывшись на отметке 8.500,0.
Лидерами падения стали акции Bcolombia (CN:BIC), цена которых упала на 540,0 п. (1,68%), завершив сессию на отметке 31.660,0. Акции Grupo de Inversiones Suramericana SA (CN:SIS) поднялись на 500,0 п. (1,32%), закрывшись на уровне 37.500,0, а Grupoaval (CN:GAA) снизились в цене на 15,0 п. (1,22%) и завершили торги на отметке 1.210,0.
На Колумбийской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (1) превысило количество закрывшихся в минусе (0).
Котировки акций Grupo de Inversiones Suramericana SA (CN:SIS) упали до 52-недельного минимума, снизившись на 1,32%, 500,0 п., и завершили торги на отметке 37.500,0.
Фьючерс на фьючерс на кофе США С с поставкой в мае прибавил 0,03%, или 0,04, достигнув отметки $118,92. Что касается других товаров, цены на фьючерс на какао США с поставкой в мае выросли на 1,76%, или 44,00, до $2.540,50. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в апреле подорожали на 1,60%, или 21,00, до отметки $1.332,90 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара USD/COP снизилась на 0,37% до 2.854,50, а котировки BRL/COP повысились на 0,97%, достигнув отметки 873,52.
Фьючерс на индекс USD опустился на 0,84% до 89,25.
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