Внешнюю реставрацию здания Биржи в Петербурге планируют завершить в 2018 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 21 марта. / ТАСС /. Внешнюю реставрацию здания Биржи в Петербурге, в котором разместится Музей государственных символов и геральдики, планируют завершить в 2018 году. Об этом сообщил генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский на встрече в рамках проекта «Культурная столица», состоявшейся в среду в петербургском Доме журналиста.

Здание Биржи на Васильевском острове передали Эрмитажу в апреле 2014 года.

"В этом году мы сделаем фасады, крышу, все будет снаружи", — сказал Пиотровский, отвечая на вопрос о нынешнем состоянии здания Биржи. Он добавил, что через год планируется приступить к реставрации внутри здания.

Пиотровский отметил, что Биржа находится «в аварийном состоянии». В последние месяцы завершили работы по укреплению фундамента. «Мы провели и сейчас проводим санации тех компаний, которые приходят на стройки», — сказал гендиректор Эрмитажа.

В конце января 2017 года ФСБ проводила проверки в Эрмитаже, которые, по данным СМИ, были связаны с реставрационными и строительными проектами музея. В марте 2017 года Лефортовский суд Москвы поместил под домашний арест замдиректора Эрмитажа Михаила Новикова , который курировал в музее вопросы капитального строительства.

Новиков обвинялся в особо крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ). По версии следствия, он участвовал в хищении бюджетных средств, выделенных на реставрацию бывшего Запасного дома Зимнего дворца и его приспособления под лабораторно-хранительский и административный корпус музея. Следствие официально признало Государственный Эрмитаж потерпевшей стороной по уголовному делу о хищениях в особо крупном размере при реализации контрактов в Запасном доме Зимнего дворца.

О здании Биржи

Здание Биржи, которое занимает центральную часть ансамбля Стрелки Васильевского острова, построено в начале ХIХ века по проекту архитектора Тома де Томона. Здесь размещалась биржа для сделок с приезжими купцами, а после вывода торгового порта со стрелки Васильевского острова, когда биржа потеряла свою изначальную функцию, в здании проводили промышленные выставки. С 1939 года в нем располагался Центральный военно-морской музей, который теперь переехал в специально созданные для него помещения на Крюковом канале.

Эрмитаж планирует показать в здании Биржи историю развития геральдических знаков в широчайшем историческом и географическом диапазоне. В экспозиции представят произведения живописи, графики, фарфора, а также нумизматика, изделия из серебра, книги, знамена, флаги, форменный костюм. В анфиладах второго этажа будет музей наград, который отразит историю наградной системы. Третий этаж отведут для временных выставок. К участию в их создании будут приглашать различные музеи и архивы России

В западном переходе третьего этажа будут конференц-зал и библиотека. Центральный, самый большой зал здания Биржи, не будет занят экспозицией. Его планируют использовать для проведения церемоний, посвященных Дню гвардии, Дню государственного флага, Дню России, вручению государственных наград, а также для церемоний принятия присяги, конференций, симпозиумов, концертов и кинопоказов.