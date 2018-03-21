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Нефть прибавила в цене более 3%
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Нефть марки Brent дорожает более чем на 3% на данных мониторингового комитета ОПЕК+ 

Прайм 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Нефть марки Brent дорожает более чем на 3% на данных мониторингового комитета ОПЕК+, а также на фоне снижения запасов в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 21.37 мск стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 3,13%, до 69,53 доллара за баррель, цена майских фьючерсов на нефть марки WTI — на 2,69%, до 65,27 доллара за баррель.
В среду мониторинговый комитет ОПЕК+ объявил, что страны венского соглашения по снижению добычи нефти в феврале выполнили условия сделки на рекордные 138% после 133% в январе. Комитет также призвал страны, участвующие в венских договоренностях, рассмотреть варианты дальнейшей институционализации сложившегося между ними союза.
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, затем продлено до конца марта 2018 года. В ноябре страны ОПЕК+ вновь продлили венскую сделку — до конца 2018 года.
Кроме этого, по данным управления энергетической информации Минэнерго страны, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 16 марта, снизились на 2,6 миллиона баррелей, или на 0,6%, до 428,3 миллиона баррелей. При этом аналитики, напротив, ожидали роста запасов на 2,6 миллиона баррелей — до 433,5 миллиона баррелей.
Повышение ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США до 1,5-1,75% также придало толчок нефтяным ценам. По оценке регулятора, экономика США развивается "умеренными темпами". Показатели по занятости оставались высокими в последние месяцы. Безработица сохранялась на низком уровне. До объявления решения регулятора обе нефтяные марки дорожали на 2,4-2,6%.
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