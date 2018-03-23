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Ипотека в феврале на 82% превышает показатели прошлого года
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Ипотека в феврале на 82% превышает показатели прошлого года 

Управа района Арбат города Москвы 30 минут назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
В феврале 2018 года сохраняется высокая активность столичного рынка недвижимости. Так, во втором месяце года Управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 10 139 прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилья, что на 19,5% больше в сравнении с аналогичным показателем 2017 года (8 486 прав), и на 21% выше показателя января 2018 года (8 367 прав).
На первичном рынке столицы также сохраняется тенденция роста количества заключенных договоров долевого участия (ДДУ) на жилую недвижимость. В феврале 2018 года заключено 5 576 ДДУ, что на 71% выше показателя за аналогичный период 2017 года (3 253 ДДУ) и на 16% выше цифры за январь текущего года (4790 ДДУ).
Ипотечное жилищное кредитование показало уверенный рост на 82% в феврале 2018 года (5 006 контрактов) по сравнению с февралем 2017 года (2 745 контрактов). Динамика за месяц с января 2018 года (4510 контрактов) составила 11%.
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