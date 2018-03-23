Ипотека в феврале на 82% превышает показатели прошлого года

В феврале 2018 года сохраняется высокая активность столичного рынка недвижимости. Так, во втором месяце года Управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 10 139 прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилья, что на 19,5% больше в сравнении с аналогичным показателем 2017 года (8 486 прав), и на 21% выше показателя января 2018 года (8 367 прав).

На первичном рынке столицы также сохраняется тенденция роста количества заключенных договоров долевого участия (ДДУ) на жилую недвижимость. В феврале 2018 года заключено 5 576 ДДУ, что на 71% выше показателя за аналогичный период 2017 года (3 253 ДДУ) и на 16% выше цифры за январь текущего года (4790 ДДУ).

Ипотечное жилищное кредитование показало уверенный рост на 82% в феврале 2018 года (5 006 контрактов) по сравнению с февралем 2017 года (2 745 контрактов). Динамика за месяц с января 2018 года (4510 контрактов) составила 11%.