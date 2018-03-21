20 поразительных штук с AliExpress. Есть даже смартфоны Blackberry 

20 поразительных штук с AliExpress. Есть даже смартфоны BlackberryЧего только не предлагают китайцы на своей главной интернет-площадке. Мы снова пробежались по виртуальным прилавкам и нашли самые выгодные предложения на сегодня.
Как извлечь максимум из этой подборки?
Во-первых, рекомендуем всегда находить настоящие цены. Все знают, что на AliExpress есть недобросовестные продавцы, а с помощью расширения для браузера можно легко проверить динамику цен на конкретный товар и обезопасить себя таким образом от «липовых» скидок.
Во-вторых, получать кэшбэк с каждого товара из списка ниже. Например, приобрел штуку с AliExpress — вернул часть денег на карту или мобильный счет.
Для этого нужно зарегистрироваться в сервисе Letyshops и покупать с кэшбэком в любом из 1000 магазинов-партнеров.
Letyshops сотрудничают с множеством популярных магазинов и сайтов: AliExpress, Booking.com, Билайн, М.видео, Связной, Media Markt и другие. Они платят сервису комиссию за каждого приведенного клиента, и её большую часть Лети возвращает вам в виде кэшбэка.
Просто регистрируйся и зарабатывай на своих покупках.
1. Мощная зарядка
Сразу 6 портов для зарядки по 2.4А каждый. Два порта поддерживаются быструю зарядку QС 3.0.
Цена: от 1 592 руб., купить с кэшбеком
2. Универсальная флешка
Подойдет для большинства компьютеров с USB-A, iPhone, iPad и iPod Touch.
Цена: от 1 481 руб., купить с кэшбеком
3. Головоломка из 90-х Раньше эти штуки заменяли видеоигры.
Цена: 279 руб., купить с кэшбеком
4. Насадка для душа
Получится организовать тропический душ как в крутой гостинице.
Цена: 722 руб., купить с кэшбеком
5. Деревянный увлажнитель
Компактный и тихий увлажнитель воздуха.
Цена: 630 руб., купить с кэшбеком
6. Штатив-монопод
Пригодится в отпуске и заграничной поездке. Быстро трансформируется и складывается.
Цена: 565 руб., купить с кэшбеком
7. Автомобильный органайзер
Поможет навести порядок из вещей на заднем сидении.
Цена: от 1 403 руб., купить с кэшбеком
8. Наручные часы
Стильные кварцевые часы разных расцветок.
Цена: от 1 177 руб., купить с кэшбеком
9. Настольный маятник
Оригинальная штука для принятия решений.
Цена: 213 руб., купить с кэшбеком
10. Большой набор фломастеров
Можно выбрать любое количество и варианты цветов.
Цена: от 608 руб., купить с кэшбеком
11. 3D-пазл
Металлический пазл собирается за 30-40 минут.
Цена: 797 руб., купить с кэшбеком
12. Светящиеся краски
Отлично подойдут для декора интерьера или творчества.
Цена: от 231 руб., купить с кэшбеком
13. Карта с руководством по дегустации вин Наконец узнаешь, как и с чем правильно употреблять то или иное вино.
Цена: 234 руб., купить с кэшбеком
14. Железный трон для iPhone
Для самых отпетых фанатов сериала.
Цена: 1 731 руб., купить с кэшбеком
15. Настольный баскетбол
Поможет определить лучшего снайпера в офисе.
Цена: 889 руб., купить с кэшбеком
16. Аккумулятор 18650
Емкая батарея с зарядкой по USB.
Цена: 1 600 руб., купить с кэшбеком
17. Садовые светильники
Набор красивых осветительных приборов для наружного использования.
Цена: 1 056 руб., купить с кэшбеком
18. Зажим для пакетов
Пригодится для круп и сыпучих продуктов питания.
Цена: 273 руб., купить с кэшбеком
19. Восстановленные Blackberry
Коллекционеры и любители классики обязательно найдут что-то интересное.
Цена: от 2 000 руб., купить с кэшбеком
20. Диодные лампы
Большой выбор лампочек разной мощности и формы.
Цена: от 107 руб., купить с кэшбеком
P. S. Как искать недобросовестных продавцов на AliExpress
1. Устанавливаем расширение Letyshops и находим товар.
2. Если продавец не повышал цену, увидите такую пометку:
3. Если продавец поднял ценник перед распродажей, расширение это покажет:
Не дайте себя обмануть. Удачных покупок!
Последнее: в нашем Telegram есть еще три годных штуки.