20 поразительных штук с AliExpress. Есть даже смартфоны Blackberry

20 поразительных штук с AliExpress. Есть даже смартфоны BlackberryЧего только не предлагают китайцы на своей главной интернет-площадке. Мы снова пробежались по виртуальным прилавкам и нашли самые выгодные предложения на сегодня.

Как извлечь максимум из этой подборки?

Во-первых, рекомендуем всегда находить настоящие цены. Все знают, что на AliExpress есть недобросовестные продавцы, а с помощью расширения для браузера можно легко проверить динамику цен на конкретный товар и обезопасить себя таким образом от «липовых» скидок.

Во-вторых, получать кэшбэк с каждого товара из списка ниже. Например, приобрел штуку с AliExpress — вернул часть денег на карту или мобильный счет.

Для этого нужно зарегистрироваться в сервисе Letyshops и покупать с кэшбэком в любом из 1000 магазинов-партнеров.

Letyshops сотрудничают с множеством популярных магазинов и сайтов: AliExpress, Booking.com, Билайн М.видео , Связной, Media Markt и другие. Они платят сервису комиссию за каждого приведенного клиента, и её большую часть Лети возвращает вам в виде кэшбэка.

Просто регистрируйся и зарабатывай на своих покупках.

1. Мощная зарядка

Сразу 6 портов для зарядки по 2.4А каждый. Два порта поддерживаются быструю зарядку QС 3.0.

Цена: от 1 592 руб., купить с кэшбеком

2. Универсальная флешка

Подойдет для большинства компьютеров с USB-A, iPhone, iPad и iPod Touch.

Цена: от 1 481 руб., купить с кэшбеком

3. Головоломка из 90-х Раньше эти штуки заменяли видеоигры.

Цена: 279 руб., купить с кэшбеком

4. Насадка для душа

Получится организовать тропический душ как в крутой гостинице.

Цена: 722 руб., купить с кэшбеком

5. Деревянный увлажнитель

Компактный и тихий увлажнитель воздуха.

Цена: 630 руб., купить с кэшбеком

6. Штатив-монопод

Пригодится в отпуске и заграничной поездке. Быстро трансформируется и складывается.

Цена: 565 руб., купить с кэшбеком

7. Автомобильный органайзер

Поможет навести порядок из вещей на заднем сидении.

Цена: от 1 403 руб., купить с кэшбеком

8. Наручные часы

Стильные кварцевые часы разных расцветок.

Цена: от 1 177 руб., купить с кэшбеком

9. Настольный маятник

Оригинальная штука для принятия решений.

Цена: 213 руб., купить с кэшбеком

10. Большой набор фломастеров

Можно выбрать любое количество и варианты цветов.

Цена: от 608 руб., купить с кэшбеком

11. 3D-пазл

Металлический пазл собирается за 30-40 минут.

Цена: 797 руб., купить с кэшбеком

12. Светящиеся краски

Отлично подойдут для декора интерьера или творчества.

Цена: от 231 руб., купить с кэшбеком

13. Карта с руководством по дегустации вин Наконец узнаешь, как и с чем правильно употреблять то или иное вино.

Цена: 234 руб., купить с кэшбеком

14. Железный трон для iPhone

Для самых отпетых фанатов сериала.

Цена: 1 731 руб., купить с кэшбеком

15. Настольный баскетбол

Поможет определить лучшего снайпера в офисе.

Цена: 889 руб., купить с кэшбеком

16. Аккумулятор 18650

Емкая батарея с зарядкой по USB.

Цена: 1 600 руб., купить с кэшбеком

17. Садовые светильники

Набор красивых осветительных приборов для наружного использования.

Цена: 1 056 руб., купить с кэшбеком

18. Зажим для пакетов

Пригодится для круп и сыпучих продуктов питания.

Цена: 273 руб., купить с кэшбеком

19. Восстановленные Blackberry

Коллекционеры и любители классики обязательно найдут что-то интересное.

Цена: от 2 000 руб., купить с кэшбеком

20. Диодные лампы

Большой выбор лампочек разной мощности и формы.

Цена: от 107 руб., купить с кэшбеком

P. S. Как искать недобросовестных продавцов на AliExpress

1. Устанавливаем расширение Letyshops и находим товар.

2. Если продавец не повышал цену, увидите такую пометку:

3. Если продавец поднял ценник перед распродажей, расширение это покажет:

Не дайте себя обмануть. Удачных покупок!

Последнее: в нашем Telegram есть еще три годных штуки.