Парковка за миллиард: мэрия купила больше 100 машино-мест в башне «Око»

Мэрия Москвы купила 135 машино-мест за 1 млрд рублей в башне «Око» комплекса «Москва-Сити». Эта информация присутствует в контрактной документации на сайте госзакупок.

За одно машино-место площадью 14,5 квадратного метра город заплатит почти 7,5 млн рублей. Соответствует ли цена рынку?

Ирина Доброхотова председатель совета директоров компании «БЕСТ-Новострой» «В „Москва-Сити“ огромная востребованность машино-мест. Мы это все видим, когда приезжаем. Многие места уже распроданы, наблюдается дефицит парковочных мест. Мы понимаем, что в ближайшее время со всеми правилами, которые принимаются в Москве , он только будет расти. Цена в бизнес-классе подальше от центра Москвы доходит до 3 млн рублей, а в элитном отделе — от 3 млн до 5 млн В „Москва-Сити“ 7,5 млн рублей — это та цена, которая действительно предлагается и идет на рынки. В „Око“ вообще востребованность парковочных мест. Гараж [площадью] примерно 14 квадратных метров так и стоит — 7,5 млн рублей. Мне кажется, в таких местах, в таких многофункциональных комплексах, цена будет только расти. Не удивлюсь, что дойдет и до 10 млн рублей».

Сейчас в столице такая сумма примерно соответствует цене однокомнатной квартиры с отделкой, говорит руководитель отдела исследований компании JLL Олеся Дзюба , однако при дефиците машино-мест владелец может назначать любую цену:

Олеся Дзюба руководитель отдела исследований компании JLL «В „Москва-Сити“ цены на парковку достаточно высокие, и не только на покупку, но и на аренду. Если смотреть конкретно в данном случае, то, на мой взгляд, цены на паркинг в „Око“ завышены раза в два по сравнению с другими башнями. Если посмотреть на квадратный метр, то стоимость одного квадратного метра в этом паркинге сопоставима со стоимостью квадратного метра в хорошем жилье, что, наверное, не совсем справедливая цена для парковки. В „Москва-Сити“ проблема с парковкой была всегда, поэтому, если нет подходящего блока большого объема, то при отсутствии предложения поставщик товара может устанавливать любую цену».

Мэрия Москвы купила у Capital Group 55 тысяч квадратных метров в башне «Око». Туда из центра столицы переезжают департаменты экономической политики и имущества, а также тендерный комитет. Мэрия оценивает снижение расходов на размещение этих департаментов в 54 млн рублей в год.