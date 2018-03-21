Скачок зарплат в России не привел к росту потребительских расходов

Скачок зарплат в России на фоне февральской индексации в бюджетной сфере не подстегнул потребительские расходы, другие макроиндикаторы также указывают на замедление темпов роста экономики, что позволяет ЦБ продолжать смягчение монетарной политики, считают эксперты.

Объем реальных розничных продаж, по расчетам Credit Suisse, с поправкой на сезонность, сократился на 0,3% к предыдущему месяцу, что является одним из самых существенных падений с конца 2016 года, передает Reuters

«Не очень ясно, что стоит за этим замедлением в секторе розничных продаж. На наш взгляд, это должно быть временным явлением. Другие индикаторы, например продажи автомобилей, свидетельствуют о хорошем потребительском спросе в прошлом месяце», — заявил Уильям Джексон из Capital Economics.

Выпадение из официальной статистики данных об интернет-торговле — одна из возможных причин расхождения между показателями зарплат и розничного оборота.

«Скорее всего, Росстат правда не может полностью подсчитать, что происходит с интернет-торговлей. Месячные данные по рознице также гораздо слабее квартальных данных по потреблению домашних хозяйств — еще один знак того, что данные по рознице принижают рост потребления», — считает Лиза Ермоленко из Barclays.

Эксперт отмечает, что по данным Ассоциации компаний интернет-торговли, в 2017 году оборот интернет-торговли вырос на 25%, тогда как розничный оборот прибавил лишь 1%.

На статистическую нестыковку могла оказать влияние единовременная выплата пенсионерам в 5 тыс. рублей в январе 2017 года.

Как полагает Евгений Гавриленков из Matrix Capital, несмотря на то, что Росстат приводит данные о реальных располагаемых доходах населения за первые два месяца этого года как с учетом единовременной выплаты, так и без ее учета, выделить в статистке потребления влияние этой выплаты, практически невозможно.

Отмечается, что несмотря на существенный рост, данные о реальных зарплатах вряд ли смутят руководство ЦБ в преддверии пятничного заседания совета директоров регулятора.

«Согласно предыдущим комментариям ЦБ, регулятор был в курсе индексации зарплат госслужащих в преддверии президентских выборов (в рамках реализации «майских указов»), что, однако, не остановило ЦБ от смягчения денежно-кредитной политики в феврале и смягчения риторики», — заявил Алексей Погорелов из Credit Suisse.

Февральский блок макростатистики экономисты в целом характеризуют как разочаровывающий. Промпроизводство в феврале показало почти двукратное замедление темпов роста до 1,5% в годовом выражении с 2,9% в январе. Сельхозпроизводство увеличилось на 2,6% в годовом выражении после повышения на 2,5% в предыдущем месяце. Строительная активность снизилась, а в последние месяцы колеблется около нулевой отметки.

«Февральские данные подтверждают, что чуда не произошло и экономика в целом вернулась на прежнюю траекторию постепенного торможения роста… пока ускорения экономического роста в 2018 году ожидать не приходится», — считает Евгений Гавриленков.

Ране Росстат сообщил, что в феврале 2018 года реальные располагаемые доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) россиян выросли впервые с января 2017 года, в годовом выражении рост составил 4,4%.