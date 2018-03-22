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В Мадриде при разгоне акции протеста мигрантов ранены трое полицейских
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В Мадриде при разгоне акции протеста мигрантов ранены трое полицейских 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Трое служителей правопорядка пострадали во время массовых беспорядков в Мадриде, передает РИА Новости со ссылкой на издание El Mundo.
Сообщается, что массовые выступления выходцев из африканского Сенегала прошли в мадридском районе Лавапьес, где проживает много мигрантов. Инициатором акции протеста стала Ассоциация сенегальских мигрантов.
Полицейских, прибывших для наведения порядков, забросали камнями. Возникла потасовка, в которой пострадали трое стражей правопорядка.
На прошлой неделе в аналогичной акции пострадали аж девять полицейских.
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