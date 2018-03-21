Стали известны подробности похищения криптовалюты в Японии

Стали известны подробности похищения криптовалюты в ЯпонииВ ходе расследования стало известно, что для похищения криптовалюты злоумышленники использовали компьютерный вирус, который проник в систему через почтовый клиент. В связи с тем, что кража средств произошла из-за проблем с безопасностью, администрация биржи сообщила, что в ближайшее время начнет выплату компенсаций своим пользователям.

Следует отметить, что две криптовалютные биржи меньшего объема получили приказ от местных властей страны на приостановку деятельности в связи с проблемами безопасности. Coincheck также получили требование усилить степень безопасности, чтобы кражи средств более не повторялись.