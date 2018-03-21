Стали известны подробности похищения криптовалюты в Японии 

Стали известны подробности похищения криптовалюты в ЯпонииВ ходе расследования стало известно, что для похищения криптовалюты злоумышленники использовали компьютерный вирус, который проник в систему через почтовый клиент. В связи с тем, что кража средств произошла из-за проблем с безопасностью, администрация биржи сообщила, что в ближайшее время начнет выплату компенсаций своим пользователям.
Следует отметить, что две криптовалютные биржи меньшего объема получили приказ от местных властей страны на приостановку деятельности в связи с проблемами безопасности. Coincheck также получили требование усилить степень безопасности, чтобы кражи средств более не повторялись.
Февраль ознаменовался глобальной проверкой всех криптовалютных бирж Японии, которых официально насчитывается 16. Финансовые регуляторы Японии ведут проверку площадок с целью выяснить их защищенность и способность обеспечить своих клиентов безопасным сервисом.