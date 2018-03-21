Кэшбэк в криптовалюте

Кэшбэк в криптовалютеИзначально карта Blockrize предусматривает возврат 1% сумм с любых покупок держателей карты в двух криптовалютах — биткоин кэш и эфире. Поскольку Thomas не нашел банка-партнера, то информация о возможных процентных ставках или об уровне кредитоспособности потенциального картодержателя недоступна. Тем не менее, предприниматель заверяет: «Если вы использовали карту утром, то кэшбэк будет в вашем кошельке в этот же день».

Thomas Harrison предлагает будущим держателям карт выбрать кэшбэк в биткоинах, эфире или разделить возврат поровну между двумя криптовалютами. Он надеется, что Blockrize сможет обеспечить кэшбэк во всех криптовалютах, а сама карта предоставить возможность обмена без комиссионных.

Если купля и продажа криптовалют будет осуществляться вне сети Blockrize, то будет уплачиваться «небольшая комиссия» за каждую транзакцию. При этом популярная криптобиржа Coinbase взимает 1,49% при покупке криптовалюты через счет в банке США . Ряд банков, например, Capital One запрещает использовать кредитные карты для покупки криптовалют. Комиссионные других банков могут достигать 3,99%.

Thomas Harrison также заверяет будущих картодержателей, что каждый из них будет проконсультирован относительно уплаты налогов на криптовалюту. Налоговые власти США взимают налог на реализованный прирост капитала с каждой транзакции криптовалюты.