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Руководитель Банка Англии о криптовалюте
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Руководитель Банка Англии о криптовалюте 

Банки Сегодня 1 час назад
Фото: Банки Сегодня
Foto: Przemyslaw KochРуководитель Банка Англии о криптовалютеМарк Гарни убежден, что «пришло время привести экосистему криптоактивов к тем же стандартам, которые используются в финансовой системе». «Быть составной частью финансовой системы, — добавил он, — дает большие преимущества. Но вместе с привилегиями финансовая система потребует и более высокой ответственности». По его мнению, «…для борьбы с незаконной финансовой деятельностью, обеспечения защиты, безопасности, прочности и целостности финансовой системы самым лучшим вариантом было бы внедрение элементов регулирования экосистемы криптоактивов». Он предполагает, что с высокой долей вероятности проблемы регулирования рынка виртуальных валют будут решаться каждой страной самостоятельно.
Руководитель Банка Англии подверг сомнению и критике возможность виртуальных валют выступить в качестве полноценных денежных средств. Он сказал, что криптовалюты «провалились» как средство обмена и «не доказали себя как краткосрочное средство хранения стоимости».
Марк Гарни акцентировал свое внимание на волатильности рынков цифровых валют. Он подчеркнул: «В 2017 году средняя волатильность 10 лидирующих по рыночной капитализации криптовалют в 25 раз превышала волатильность фондового рынка США».
Вместе с тем, глава Банка Англии считает, что «в настоящее время криптоактивы не представляют материального риска финансовой стабильности». Он также отметил огромный потенциал технологии блокчейн — основы цифровых валют, — которая повысить эффективность, точность и безопасность осуществления платежей в банковской системе.
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