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Контроль за криптовалютами будет усилен по инициативе стран из G20
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Контроль за криптовалютами будет усилен по инициативе стран из G20 

Банки Сегодня 1 час назад
Фото: Банки Сегодня
Контроль за криптовалютами будет усилен по инициативе стран из G20Именно на этой встрече будет принят итоговый проект по контролю криптовалют. Тем не менее, помимо опасений, в документе проекта можно найти и ряд преимуществ, которые имеют криптовалюты. Так участники саммита отметили, что технологические возможности и решения уже сейчас могут внести значительный вклад в мировую экономику и улучшить её, если выработать правильный механизм контроля.
— Основные проблемы криптовалют — это защита пользователей и инвесторов. Архитектура криптовалют позволяет производить различные финансовые махинации и мошенничества. Отмывать денежные средства, финансировать терроризм и многое другое. Поэтому мы все единогласно сошлись во мнении, что необходимо ограничить некоторые возможности, чтобы добиться максимальной безопасности. Мы уже начали работу над криптовалютными стандартами, которые призваны снизить риски связанные с криптовалютными активами, — говорится в документе проекта.
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