Контроль за криптовалютами будет усилен по инициативе стран из G20

Контроль за криптовалютами будет усилен по инициативе стран из G20Именно на этой встрече будет принят итоговый проект по контролю криптовалют. Тем не менее, помимо опасений, в документе проекта можно найти и ряд преимуществ, которые имеют криптовалюты. Так участники саммита отметили, что технологические возможности и решения уже сейчас могут внести значительный вклад в мировую экономику и улучшить её, если выработать правильный механизм контроля.

— Основные проблемы криптовалют — это защита пользователей и инвесторов. Архитектура криптовалют позволяет производить различные финансовые махинации и мошенничества. Отмывать денежные средства, финансировать терроризм и многое другое. Поэтому мы все единогласно сошлись во мнении, что необходимо ограничить некоторые возможности, чтобы добиться максимальной безопасности. Мы уже начали работу над криптовалютными стандартами, которые призваны снизить риски связанные с криптовалютными активами, — говорится в документе проекта.