Курс Блокчейн 2.0 от РЭУ им. Плеханова и CH Holding

Плеханова и CH HoldingНа данном курсе слушатели смогут получить полный объем знаний о цифровой экономике: от блокчейна биткоина до вывода проекта на ICO и создания собственного токена.

По окончании курса слушатели получают удостоверение о повышении квалификации государственного образца.

На курсе будут как преподаватели от РЭУ им. Плеханова, так и руководители успешных проектов, связанных с блокчейн-тематикой.

Длительность курса составляет полтора месяца (72 академических часа), занятия проходят по выходным, по окончании курса слушатели получают удостоверение о повышении квалификации РЭУ Им. Г. В. Плеханова.

Программа обучения

Блок № 1 — Системные основы цифровой экономики.

Блок № 2 — Введение в Криптовалюты.

Блок № 3 — Основы криптографии.

Блок № 4 — Основы блокчейн. Bitcoin.

Блок № 5 — Майнинг.

Блок № 6 — Трейдинг.

Блок № 7 — Кошельки Bitcoin, Ethereum. Кошельки для Альткоинов.

Блок № 8 — Основы смарт контрактов Ethereum.

Блок № 9 — ICO.

Блок № 10 — Юридические аспекты применения Биткоина и других криптовалют.

Блок № 11 — Юридические аспекты ICO.

Блок № 12 — Проведение учебного ICO/Защита проектов. Экзамен. Вручение сертификатов.

Более подробно Вы можете ознакомиться с программой на сайте курса: http://ch-holding.ru/reu#courseprogram

Преподаватели курса:

Евгений Глариантов — Соучредитель и главный операционный директор FREED, блокчейн-платформы для монетизации онлайн-игр с использованием ПК геймеров. Генеральный продюсер и соучредитель международной компании по разработке онлайн игр TVX Games.

Светлана Русова — Основатель и CEO учебного центра «BESTRANK», CEO SmartContracts.engineer. В ИТ-бизнесе с 2006 года (прошла путь от рядового программиста до генерального директора). С апреля 2017 года занимается разработкой реализации проектов с использование blockchain. Автор и ведущая курса для программистов «BlockChain и смарт-контракты»

Чермашенцев Алексей — Сооснователь и управляющий партнер CH-Holding, специалист по криптографии и блокчейну, магистр НИЯУ МИФИ.

Руслан Пичугин — CEO проекта Sandcoin

Сергей Беседин — Основатель Blockchain Association, CEO Decentralized Escrow, имеет 2-х летний опыт проведения и модерирования мероприятий в Блокчейн индустрии, а также организации курсов в сфере криптоэкономики

Петр Касев — Профессиональный управляющий трейдер с 8-ми летним опытом успешной торговли на различных финансовых рынках, 2-ух летний опыт работы на рынке криптовалют, более 300 проведенных обучающих семинаров и вебинаров по трейдингу, криптовалютам. Спикер Altcoinclub

Тажитдинов Артур — Системный и бэкенд программист с 10-летним опытом, Работает в QIWI над платформой Investore.club. Выпускник магистратуры Университета Иннополиса, а так же мехмата БГУ. Консультирует компании по вопросам ICO, блокчейна для бизнеса, разрабатывает смартконтракты.

Александр Квасков — Краудсейл-менеджер SandCoin, председатель Ассоциации финансовых технологий, криптосообщества pre-ICO, менеджер по инвестициям Golos.Fund, основатель проекта «Цифровое Бессмертие»

Максим Марков — Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Финансовые рынки» РЭУ имени Г. В. Плеханова

Владислав Нацаренус — Магистр МГИМО (У) МИД РФ «финансовое право», главный юрисконсульт ПАО Сбербанк

Александр Чугунов — Сооснователь CH Holding, IT— специалист, блокчейн-разработчик, выпускник — магистр НИЯУ МИФИ

Курс пройдет с 7 апреля по 13 мая.

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Адрес мероприятия

Москва, м. Серпуховская, Стремянный пер., 36