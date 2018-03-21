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Новый глава Народного Банка Китая готовит реформы в отношении криптовалют
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Новый глава Народного Банка Китая готовит реформы в отношении криптовалют 

Банки Сегодня 1 час назад
Фото: Банки Сегодня
Новый глава Народного Банка Китая готовит реформы в отношении криптовалютТакже, И Ганг отметил, что сама технология криптовалют находится только в начале своего пути, и еще долго будет привлекать к себе внимание. После этого, глава регулятора заявил, что планирует провести ряд реформ, но чего от них ожидать он не пояснил.
Различные эксперты уже высказали мнение по поводу рвения И Ганга изменить настрой государства к криптовалютам. К примеру, Томми Се, экономист сингапурского банка OCBC считает, что в скором времени, после осуществления реформ, правительство Китая смягчит политику в отношении криптовалют, что существенно подтолкнет последних к росту.
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