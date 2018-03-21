Центробанк Китая в очередной раз предупредил граждан о запрете криптовалют

Центробанк Китая в очередной раз предупредил граждан о запрете криптовалют— Мы заботимся о своих граждан, включая финансовую и экономическую опасность. Поэтому остановили все операции связанные с криптовалютами, — отметил глава ЦБ Китая во время обращения к парламенту.

Напомним, что ещё в августе прошло года в Китае полностью запретили проведение ICO. Дальше ситуация только ухудшилась, ведь уже через несколько месяцев в стране полностью запретили майнинг. Хотя на Китай приходилось более 80% ферм, из-за низкой стоимости электроэнергии.

На данный момент на территории Китая действует полный запрет на добычу и использование криптовалюты. Предпринимателям запрещается принимать платежи криптовалютой, так как их нельзя обложить налогом и отследить платеж. Такой же запрет действует и на расчеты между жителями государства. За перевод государственной валюты (юаней) в криптовалюты может грозить уголовный срок.