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Центробанк Китая в очередной раз предупредил граждан о запрете криптовалют
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Центробанк Китая в очередной раз предупредил граждан о запрете криптовалют 

Банки Сегодня 1 час назад
Фото: Банки Сегодня
Центробанк Китая в очередной раз предупредил граждан о запрете криптовалют— Мы заботимся о своих граждан, включая финансовую и экономическую опасность. Поэтому остановили все операции связанные с криптовалютами, — отметил глава ЦБ Китая во время обращения к парламенту.
Напомним, что ещё в августе прошло года в Китае полностью запретили проведение ICO. Дальше ситуация только ухудшилась, ведь уже через несколько месяцев в стране полностью запретили майнинг. Хотя на Китай приходилось более 80% ферм, из-за низкой стоимости электроэнергии.
На данный момент на территории Китая действует полный запрет на добычу и использование криптовалюты. Предпринимателям запрещается принимать платежи криптовалютой, так как их нельзя обложить налогом и отследить платеж. Такой же запрет действует и на расчеты между жителями государства. За перевод государственной валюты (юаней) в криптовалюты может грозить уголовный срок.
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