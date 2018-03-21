Государственная Дума рассматривает законопроект о запрете криптовалют

Foto: Aleksej ChernyukГосударственная Дума рассматривает законопроект о запрете криптовалютАвторы законопроекта провели масштабную работу и в своей работе идентифицировали множество понятий, среди которых «криптовалюта» и «токен». Но эти сущности определяются как технологии, а не финансовые инструменты. Поэтому глава комитета по фин. рынку Государственной Думы Анатолий Аксаков отметил:

— Прописанными тезисами законопроекта устанавливается, что с помощью криптовалют нельзя совершать платежи, так как они не являются финансовым инструментом.

Кроме этого, в законопроекте предусмотрен новый механизм покупки цифровых товаров, включая криптовалюту и токены. Покупка и продажа должна производиться на официально зарегистрированной площадке либо бирже.