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Государственная Дума рассматривает законопроект о запрете криптовалют
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Государственная Дума рассматривает законопроект о запрете криптовалют 

Банки Сегодня 1 час назад
Фото: Банки Сегодня
Foto: Aleksej ChernyukГосударственная Дума рассматривает законопроект о запрете криптовалютАвторы законопроекта провели масштабную работу и в своей работе идентифицировали множество понятий, среди которых «криптовалюта» и «токен». Но эти сущности определяются как технологии, а не финансовые инструменты. Поэтому глава комитета по фин. рынку Государственной Думы Анатолий Аксаков отметил:
— Прописанными тезисами законопроекта устанавливается, что с помощью криптовалют нельзя совершать платежи, так как они не являются финансовым инструментом.
Кроме этого, в законопроекте предусмотрен новый механизм покупки цифровых товаров, включая криптовалюту и токены. Покупка и продажа должна производиться на официально зарегистрированной площадке либо бирже.
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