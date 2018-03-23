Рынок акций Дании закрылся падением, OMX Copenhagen 20 снизился на 0,11%

Investing.com — Фондовый рынок Дании завершил торги пятницы падением на фоне негативной динамики со стороны секторов здравоохранения, промышленности и потребительских услуг.

На момент закрытия на фондовой бирже Копенгагена OMX Copenhagen 20 подешевел на 0,11%, достигнув месячного минимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса OMX Copenhagen 20 по итогам сегодняшних торгов были акции Pandora (CO:PNDORA), которые подорожали на 38,4 п. (6,31%), закрывшись на отметке в 646,8. Котировки ISS A/S (CO:ISS) выросли на 2,40 п. (1,11%), завершив торги на уровне 219,20. Бумаги Nordea Bank (CO:NDA) выросли в цене на 0,58 п. (0,92%), закрывшись на отметке 63,96.

Лидерами падения стали акции Dsv (CO:DSV), цена которых упала на 4,1 п. (0,86%), завершив сессию на отметке 474,9. Акции Novo Nordisk A/S B (CO:NOVOb) поднялись на 2,2 п. (0,75%), закрывшись на уровне 295,9, а AP Moeller — Maersk A/S B (CO:MAERSKb) снизились в цене на 66,00 п. (0,71%) и завершили торги на отметке 9.280,000.

На фондовой бирже Копенгагена количество подешевевших бумаг (76) превысило количество закрывшихся в плюсе (51), а котировки 13 акций практически не изменились.

Котировки акций AP Moeller — Maersk A/S B (CO:MAERSKb) упали до 52-недельного минимума, подешевев на 0,71%, 66,00 п., и завершили торги на отметке 9.280,000.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае прибавил 1,94%, или 1,25, достигнув отметки $65,55 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в мае выросли на 1,73%, или 1,19, до $70,10 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в апреле подорожали на 1,70%, или 22,60, до отметки $1.350,00 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/DKK снизилась на 0,53% до 6,0226, а котировки EUR/DKK упали на 0,00%, достигнув отметки 7,4484.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,51% до 89,01.