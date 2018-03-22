Hublot выпустит люксовые смарт-часы за 5200 долларов

Первым производителем умных часов класса люкс стал Tag Heuer. Затем к нише присоединились модные бренды — Guess, Hugo Boss и Michael Kors. Теперь о выходе на рынок дорогих аксессуаров заявили представители Hublot.

Hublot — всемирно известный производитель часов из Швейцарии . Компания работает с 1980 года и располагается в Ньоне, пригороде Женевы.

Первые умные часы Hublot представит в течение ближайшей недели, сообщает PhoneArena. Руководитель компании не раскрыл название модели, но зато поделился приблизительной стоимостью. За аксессуар нужно будет отдать около 5200 долларов.

Характеристики модели неизвестны. Инсайдеры заявляют о связи с чемпионатом мира по футболу и намекают на наличие функции оповещений о матчах и голах.

По мнению владельца компании, через 20 лет модель превратится в коллекционные часы. Обсудить устройства с подобной стоимостью можно в официальном телеграм-чате AndroidInsider.