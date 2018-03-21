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Utair перевез 2467 пассажиров за 499 рублей в рамках предвыборной акции
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Utair перевез 2467 пассажиров за 499 рублей в рамках предвыборной акции 

Ведомости 1 час назад
Utair 17 и 18 марта перевез 2467 человек за 499 руб., таким количеством пассажиров можно 19 раз заполнить самолет Boeing 737-500, основной в парке перевозчика, сообщила его пресс-служба.
В предвыборной акции участвовали билеты тарифа «Лайт» (самый низкий тариф перевозчика в экономклассе: не допускает багаж, но предусматривает до 10 кг ручной клади) на всех маршрутах Utair по России с вылетом 17 и 18 марта. Акция, по замыслу Utair, должна была позволить россиянам слетать в родной город для голосования на выборах президента. В сети Utair примерно 120 внутрироссийских маршрутов, в день она совершает около 200 рейсов по России. «Лайт» — самый востребованный тариф авиакомпании, по нему летают около 60% ее пассажиров, уточнил представитель Utair.
Топ-3 самых востребованных маршрутов в акции: из Москвы в Краснодар, Уфу и Сочи.
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