Эксперт: В блокчейн биткоина можно загрузить что угодно, в том числе и детскую порнографию

Немецкие ученые обнаружили в блокчейне биткоина ссылки на детскую порнографию. Поскольку весь код блокчейна хранится на компьютерах всех пользователей, то на них может распространяться ответственность за любые незаконные добавления в код. Как пишут СМИ, это способно поставить вне закона всю биткоин-индустрию.

Создатель проекта RightCoin, адвокат по финансовым и банковским спорам Александр Трещёв считает, что в крахе биткоина ничего страшного нет.

«Я думаю, что сегодня найти при желании можно все. Странностей разных много. Я думаю, что биткоин, судя по всему, заканчивает свое хождение, потому что он перестал быть стабильно растущим. Появилось много всяких историй, которые будут появляться и дальше и удивлять нас. На блокчейне могут появиться торренты, владельцы кошельков могут пересылать друг другу какие-то порносообщения и их удалять. Этого не должно быть, но если это есть, надо смотреть. Биткоин — это не новый продукт, блокчейн тоже уже прошел несколько технологических улучшений. В июле должно быть очередное. Это медленная технологическая история. И если она закончится таким образом, то никто особенно не расстроится, кроме тех, кто вложил туда много денег. Я думаю, это некие хайпы, которые должны как-то влиять на стоимость валюты. Было или не было сказать сложно, но загрузить туда можно все что угодно», — сказал он в беседе с НСН.

Ранее Александр Трещёв рассказал НСН, что нужно для запуска российской национальной криптовалюты и что изменится после этого.