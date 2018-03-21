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iPhone X 2018 может ждать снижение цены
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iPhone X 2018 может ждать снижение цены 

Apple Insider 2 часа назад
Фото: Apple Insider
iPhone X второго поколения окажется дешевле в производстве примерно на 10%, чем прошлогодняя модель, сообщает DigiTimes со ссылкой на поставщиков Apple. Учитывая, что многие наработки производителя, в том числе Face ID, будут использованы без изменений, можно предположить, что розничная цена новинки действительно может быть ниже 1000 долларов.
Излишняя дороговизна актуального iPhone X является основной причиной далекого от рекордного спроса на модель. Ранее аналитики консалтинговой компании Nomura, руководствуясь сокращением отгрузок у ключевых поставщиков Apple, снизили свой прогноз по продажам iPhone на 5 миллионов штук. Аналогичной позиции придерживается японская фирма Nikkei.
Как бы там ни было, едва ли Apple пойдет на значительное снижение цены. Хождение на поводу у рынка может негативно отразиться на репутации бренда. Не исключено, что розничная цена iPhone X2 упадет на те же 10%. В конце концов, как известно из доклада Минг-Чи Куо, в этом году нас ждет новый, более доступный iPhone с экраном диагональю более 6 дюймов.
Приглашаем вас обсудить возможное снижение цены iPhone X в нашем Telegram-чате.
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