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Активность в промышленности Японии снизилась в марте
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Активность в промышленности Японии снизилась в марте 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 22 марта — «Вести. Экономика». Активность в японской промышленности в марте увеличилась более медленными темпами, чем в предыдущем месяце, поскольку рост новых заказов и объемов производства замедлился, что свидетельствует о том, что экономика теряет обороты.
EPA/FRANCK ROBICHON
Предварительный индекс менеджеров по закупкам (PMI) Markit/Nikkei для японского производственного сектора упал до 53,2 пункта в марте с учетом сезонных колебаний с окончательного показателя в 54,1 пункта в феврале. Снижение отмечалось второй месяц подряд, но показатель 19-й месяц подряд оставался выше порога в 50 пунктов, который отделяет рост активности сектора от сокращения активности. "Несмотря на два месяца более слабых показаний PMI, средний показатель в 2018 году по-прежнему сигнализирует об устойчивой операционной среде", — сказал Джо Хейс, экономист IHS Markit, который компилирует опрос. Индекс новых заказов упал до 53,2 пункта с окончательного показателя в 54,7 пункта в предыдущем месяце, однако спрос все же оставался солидным. Индекс новых экспортных заказов снизился до 52,5 пункта с окончательного показателя в 54,1 пункта в феврале. Исследование также показало, что японские производители продолжают сталкиваться со значительным увеличением цен на сырье, однако они смогли быстрее переложить дополнительные расходы на клиентов, что говорит о том, что компании уверены в перспективах спроса, сказал Хейс. Экономика Японии росла на протяжении восьми кварталов подряд, самой продолжительной непрерывной полосы роста с 12-квартального периода роста в период с апреля по июнь 1986 года и с января по март 1989 года. Некоторые экономисты предупреждают, что темпы роста могут снизиться в этом году, поскольку потребительские расходы могут потерять определенный импульс.
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