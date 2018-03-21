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Мошенница из Новосибирска продала несуществующие биткоины на 124 тысячи рублей
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Мошенница из Новосибирска продала несуществующие биткоины на 124 тысячи рублей 

Inc. 2 часа назад
Фото: Inc.
Фото: iStock
Пенсионерка из Новосибирска организовала в городе Бийск семинар для интересующихся инвестициями в криптовалюты. Участники семинара приобрели у женщины несуществующие биткоины на 124 тысячи рублей. Теперь пенсионерку обвиняют в мошенничестве, сообщает «Российская газета».
66-летняя женщина представилась экспертом международной сетевой финансовой компании и рассказала слушателям семинара о высокой доходности криптовалют. Затем она предложила участникам семинара купить у нее биткоины по низкой цене. Мошеннице поверили шесть жителей Бийска, которые отдали женщине 124 тысячи рублей.
Елена Горбунова
представитель пресс-службы Бийского управления МВД РФ
«Женщина обещала, что вложенные средства со временем приумножатся за счет роста курса электронной валюты, и стала собирать по 31 тысячи рублей с участников семинара. Трое потерпевших передали требуемую сумму, еще трое бийчан вскладчину набрали 31 тысячу рублей и также отдали ей».
Сотрудники полиции задержали женщину в Новосибирске. По словам следователей, пенсионерка не скрывалась, так как она арендовала помещение для проведения семинара по собственным документам. Женщина признала свою вину во время следствия и вернула часть денег потерпевшим.
Судьбу пенсионерки решит Бийский городской суд, отмечает издание. В местном управлении МВД предполагают, что женщина могла проводить аналогичные мероприятия и в других городах Сибири.
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А в феврале мошенник в социальной сети Twitter представился Виталиком Бутериным и попросил отправить ему криптовалюту Ethereum. За шесть часов он заработал $7,3 тысячи.
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