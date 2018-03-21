Уолл-стрит открылась нейтральной динамикой котировок

Investing.com — В среду торги на Уолл-стрит проходят в боковом тренде. Инвесторы ожидают решения ФРС по процентной ставки и следят за падением акций технологических компаний. связанного с утечкой данных пользователей Facebook (NASDAQ:FB).

На 16:41 МСК индекс голубых фишек Dow снизился на восемь пунктов или на 0,03% до 24735,30, индекс S&P 500 просел на полтора пункта или на 0,07% до 2715,08, а высокотехнологичный Nasdaq 100 опустился ниже на 16 пунктов или на 0,23% до 7347,48.

Большинство экспертов прогнозируют, что Федеральная резервная система США повысит значение процентной ставки на 25 б.п. при оглашении своего решения в 21:00 МСК среды. Через полчаса после этого новый глава ФРС Джером Пауэлл проведет свою первую пресс-конференцию. Инвесторы ожидают еще двух повышений процентной ставки в этом году, но будут следить за любыми заявлениями Пауэлла в поддержку более быстрого ужесточения монетарной политики. Центробанк США также опубликует свои прогнозы по росту экономики и процентной ставки — так называемый точечный график прогнозов (dot-plot).

Ускорение темпа повышения процентной ставки снижает спрос инвесторов на рисковые активы.

Одними из лидеров снижения на торгах оказались акции Facebook (NASDAQ:FB), которые упали на 2,40% после скандала об утечке данных пользователей, который потряс компанию. За две последние торговые сессии стоимость акций Facebook упали более чем на 9%. Капитализация этой компании упала приблизительно на $60 млрд после сообщения о том, что компания Cambridge Analytica использовала данные 50 млн пользователей Facebook для целевой рассылки политической рекламы.

Акции General Mills (NYSE:GIS) упали на 8,45% после снижения прогноза о пробыли. Акции китайского гиганта электронной коммерции Alibaba (NYSE:BABA) снизились на 1,12%, а акции Square (NYSE:SQ), , разрабатывающей решения для приема и обработки электронных платежей, снизились на 1,13%.

Акции Twitter Inc (NYSE:TWTR) повысились на 3,29%, акции FedEx (NYSE:FDX) выросли на 1,48%, а акции Snap Inc (NYSE:SNAP) — на 1,47%.

Большинство европейских фондовых рынков торгуется в красной зоне. Французский CAC 40 снизился на 23 пунктов или на 0,34%, германский DAX упал на 42 пунктов или на 0,44%, а лондонский FTSE 100 снизился на 25 пунктов или на 0,35%. Индекс Euro Stoxx 50 просел на 20 пункта или на 0,59%, а испанский IBEX 35 снизился на 58 пункт или на 0,61%.

Фьючерсы на золото выросли на 0,81% до $1322,5, а фьючерсы на нефть WTI повысились на 1,24% до $64,33 за баррель. Индекс доллара США, который показывает покупательную силу доллара к торгово-взвешенной корзине шести основных валют, снизился на 0,44% до 89,61.