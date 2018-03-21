Крон-принц Мохаммед представит реформы Саудии в США

Москва , 21 марта — «Вести. Экономика» Во время визита Мохаммада бин Салмана в Вашингтон большая часть внимания, скорее всего, будет сфокусирована на темах конфликта в Йемене , регионального соперничества с Ираном и растущих интересов Эр-Рияда к ядерной энергетике.

Но не заблуждайтесь, менее известный бренд экономической революции крон-принца Перспектива-2030 создает почву для смены поколений в саудовском обществе, говорится в материалах издания The National Interest. Бин Салман тесно связан с амбициозными целями плана либерализации экономики Саудовской Аравии , который позволит снизить зависимость от нефтяной промышленности и вдохнуть новую жизнь в зарождающийся частный сектор с широкими инвестициями и хорошей занятостью на рынке труда.

Как и все видения, Видение-2030 может быть предвидением или галлюцинацией. Цели Перспектива-2030 неоправданно амбициозны, и многие из них не стоит воспринимать буквально. Большинство целей плана — например, увеличение до 50% доли ненефтяного экспорта в процентах от ВВП (в настоящее время она составляет менее 20%) и увеличение ненефтяных доходов правительства в 5 раз — целенаправленно преувеличены. Они призваны дать понять обществу и рынкам, что руководство серьезно относится к преобразованию экономики, но эти и многие другие цели не будут реализованы в отведенный период времени.

В прошлом году более 90% экспорта Саудовской Аравии в США составляли нефть и нефтепродукты. Согласно индексу экспортного разнообразия МВФ , Саудовская Аравия стоит на одном уровне с крайне отсталыми странами.

Сомнительно, чтобы Бин Салман достиг подобных амбициозных целей без устойчивого снижения цен на нефть. Королевство страдало от избытка на рынке нефти, который был отмечен раньше (в середине 1980-х годов, в конце 1990-х годов), но отсутствовал в те годы, когда он нужен был лидерам для изменений.

Режимы в регионе последовательно использовали опасения перед дестабилизирующими реформами как уловки для отсрочки столь необходимых изменений. В частности, лидеры ССЗ утверждали, что реформирование экономики на фоне снижения доходов приведет к ухудшению финансового состояния граждан, уже лишенных политических и социальных свобод. Преимущество плана Перспектива-2030 заключается в том, что это долгоиграющий ход, а не какой-то наспех разработанный указ.

Когда руководство Саудовской Аравии отмечает высокие темпы безработицы среди молодого поколения, это должно быть впечатляющим зрелищем будущего стабильности режима. Многие факторы провоцировали волнения во время арабских восстаний в 2010 и 2011 годах, но безработица среди молодежи и мрачные перспективы в отношении рабочих мест подогревали негодование. Сейчас крон-принц и его сторонники обращаются к частному сектору для создания рабочих мест.

Вот, на что они должны сделать акцент. Но, как справедливо отмечается в исследовании Chatham House , «даже при наиболее благоприятном сценарии пройдет много лет, прежде чем частный сектор сможет дать то же количество рабочих мест, какое сейчас есть в государственном секторе». В докладе подчеркивается постоянный разрыв между ожиданиями работодателей и возможностями, которые могут предложить потенциальные соискатели.

По самым реалистичным оценкам, уровень безработицы среди молодежи составляет не менее 30%, особенность регионального рынка труда, неуникальная для Королевства. Более того, иностранные граждане составляют почти 60% рабочей силы Саудовской Аравии, согласно данным Главного департамента статистики.

Саудизация — политика, при которой компании должны нанимать граждан Саудовской Аравии, а не рабочих-иностранцев, существует с 1980-х годов. Но отсутствие лидерства и реальных стимулов в основном привело к неудовлетворительным результатам. Сокращение числа иностранных рабочих в Королевстве займет много лет и потребует переосмысления национальной этики работы. К счастью для крон-принца, начало этим переменам было положено социальными реформами короля Абдаллы, который умер в 2015 году. Даже его сторонники вряд ли могли бы назвать Абдаллу вестником перемен, но он действительно стремился провести корректировки общественного порядка, которые сейчас делают возможными другие реформы, в том числе Королевский указ 2011 года, который позволил женщинам заменить мужчин, работающих в магазинах нижнего белья.

Сторонники Видения-2030 должны готовиться к разочарованию. Одно дело — увеличить открытость и предпринимательскую активность, другое — создать рост и прибыль. Объем прямых иностранных инвестиций в Саудовской Аравии составил $201 млрд в 2016 году, согласно статистике ООН , и ежегодно Королевство привлекает больше прямых иностранных инвестиций, чем любая другая страна на Ближнем Востоке, причем американские инвесторы возглавляют список. Инвестиции являются непременным условием для достижения целей диверсификации экономики, согласно Видению-2030 года. Однако сейчас рассказывается о многих торговых сделках, именно прямые иностранные инвестиции приблизят Королевство к перспективам диверсификации.

В 2016 году бин Салман сообщил, что Саудовская Аравия сможет обходиться без нефти к 2020 году. Граждане Саудовской Аравии могут «жить» без нефти, но сможет ли государство и экономика уйти от огромных нефтяных доходов к 2020 году? Несмотря на это, состояние макроэкономики и мировых цен на нефть может быть менее интересным вопросом, чем более плавные изменения в подходе Королевства к работе и потенциальным переменам.