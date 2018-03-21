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Минфин предлагает облегчить режим вкладов резидентов в банках за рубежом
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Минфин предлагает облегчить режим вкладов резидентов в банках за рубежом 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Минфин РФ разработал законопроект, направленный на либерализацию режима вкладов резидентов, открытых в зарубежных банках, а также предлагающий отменить экспортную выручку. Соответствующий документ размещён на федеральном портале проектов нормативных актов.
В пояснительной записке отмечается, что в настоящее время репатриация денежных средств в валюте РФ является одной из причин, которые препятствуют экспансии российского бизнеса за рубежом, а также снижению оттока капитала и стабильности валютного курса.
Указывается, что в соответствии с действующим законодательством при осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты обязаны обеспечить получение от нерезидентов на свои банковские счета иностранной валюты или валюты РФ, причитающейся в соответствии с условиями контрактов.
«Законопроектом предлагается отменить установленное Законом требование обязательности репатриации резидентами на свои счета в уполномоченных банках валюты Российской Федерации, а также требование об обязательности возврата на свои счета в уполномоченных банках денежных средств в валюте Российской Федерации, уплаченных нерезидентам », — говорится в документе.
Данные изменения не коснутся контрактов, операции по которым контролируются Федеральным казначейством.
При этом законопроектом предусматривается право резидентов при осуществлении расчетов по внешнеторговым контрактам получать от нерезидентов причитающуюся им валюту РФ на свои счета в уполномоченных банках, получать валюту РФ на счета, открытые в зарубежных банках, а также получать исполнение обязательств нерезидентов в иной форме в соответствии с обычаями делового оборота и условиями контрактов.
Также законопроектом, в частности, предлагается отменить требования о представлении физлицами-резидентами налоговым органам отчетов о движении средств по счетам в зарубежных банках, при условии что общая сумма зачисленных средств за отчетный год не превышает 60 тыс. рублей.
Кроме того, документом предлагается снять ограничения по зачислению на счета резидентов в зарубежных банках средств, выплачиваемых в виде выигрышей за участие в лотереях, тотализаторах и других играх на территории иностранного государства, а также зачисляемых в виде доходов от продажи драгметаллов, учитываемых на металлических счетах резидентов, открытых в зарубежных банках.
Авторы законопроекта отмечают, что положительными последствиями его принятия станет создание правовой базы для расширения использования валюты РФ во внешнеторговых расчетах, «завоевания российским рублем статуса региональной валюты и средства международных расчетов с учетом складывающихся тенденций на мировом рынке».
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