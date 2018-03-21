Рынок структурных бумаг структурируют

Investing.com — Госдума в среду приняла во втором чтении законопроект о новом виде эмиссионных ценных бумаг — структурных облигациях.

В первом чтении он был принят в ноябре 2017 года и предполагал введение института «структурных расписок». Ко второму чтению было предложено назвать их в «структурные облигации».

Структурная облигация — производный финансовый инструмент. Она может предполагать как полный возврат начальных вложений, так и полный или частичный перевод рисков на сторону инвестора. Аналогично, помимо потенциального дохода инвестору может быть предложен — или не предложен — фиксированный доход со стороны эмитента. Структурная облигация не может быть досрочно погашена по усмотрению ее эмитента.

Эмитентами структурных облигаций могут быть кредитные организации, брокеры, дилеры и специализированные финансовые общества.

Приобретать структурные облигации смогут квалифицированные инвесторы. Вместе с тем ЦБ планируется наделить полномочиями устанавливать критерии структурных облигаций для расширения состава приобретателей, отмечает «Интерфакс»

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, объем находящихся в обращении на мировом финансовом рынке структурных продуктов составляет около $2 трлн, ежегодные продажи — около $500 млрд При этом более 70% всех выпущенных структурных продуктов приходится на продукты с частичной защитой капитала.

В рамках российского правового поля выпуск долговых ценных бумаг, не гарантирующих возврата их владельцам полной номинальной стоимости, не допускается, в связи с чем для выпуска подобных инструментов российским банкам или профессиональным участникам рынка ценных бумаг приходится привлекать иностранные юридические лица.

"И если до введения антироссийских санкций это можно было делать с использованием иностранных дочерних организаций российских компаний, то в настоящее время при выпуске структурных продуктов в обязательном порядке необходимо пользоваться услугами иностранных компаний, не связанных с российскими банками, и соответственно, терять часть доходности", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

На российском рынке структурные облигации известны с 2009 года. Сейчас их предлагает ряд ведущих банков, в том числе Сбербанк (MCX:SBER) и «Альфа-банк» . В большинстве случаев они предлагают при погашении возврат средств, незначительный фиксированный доход плюс дополнительный инвестиционный доход в случае роста какого-либо первичного инструмента, к которому они привязаны.

«Мы давно не покупали таких инструментов. Видимо, у кого-то есть необходимость их упорядочить и понять, что там может защищаться законодательно. Важно, как можно присваивать рейтинги эти инструментам. До 2008 года это был очень популярный инструмент на Западе, когда продукт от эмитента с рейтингом ААА фактически включал в себя инструмент с рейтингом ниже мусорного — например, СС. Важно застраховать инвесторов от такого рода структурных инструментов. Это была основная претензия к рейтинговым агентствам, поскольку они давали таким бумагам рейтинг эмитента, а все реальные риски лежали на инвесторах», — говорит руководитель департамента доверительного управления одного из крупнейших игроков пенсионного рынка.