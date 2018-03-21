Низкая инфляция дала старт дальнейшему росту реальных доходов россиян

Рост реальных доходов россиян вызван низкой инфляцией, общим экономическим ростом, а также конкретными шагами властей — индексацией зарплат бюджетников и повышением пенсий. Об этом ФБА «Экономика сегодня» рассказал главный экономист Института фондового рынка и управления Михаил Беляев

Доходы россиян — без учета единовременной выплаты пенсионерам — по итогам февраля выросли на 4,4% в годовом выражении. Этот рост случился впервые с января 2017 года.

В январе-феврале 2018 года доходы выросли на 2,5% без учета единовременной выплаты пенсионерам, сообщил также Росстат

Напомним, недавно Росстат сообщил, что «в целях сопоставимости данных» из базы сравнения был исключен объем единовременной выплаты пенсионерам, чего не делали весь 2017 год. По этой причине располагаемые доходы населения перестали падать.

Значительная цифра

4,4% — вполне солидная цифра, особенно с учетом того, что долгое время мы видели или стагнацию, или падение реальных доходов, говорит Михаил Беляев: «Этот показатель сам по себе значителен, его нельзя назвать статистической ошибкой, и в целом такие данные — очень хорошо».

Почему рост пришелся на февраль? Несмотря на то, что ряд экспертов, особенно либерального толка, ссылались на то, что у нас осенью был застой в экономике, общие показатели, однако, демонстрировали, что небольшой годовой рост все же имеется.

"Когда годовые темпы роста растут, это указывает на рост зарплат. В случае с реальными доходами должна учитываться инфляция. Поскольку инфляция низкая, во всяком случае она официально на уровне 2,5%, это сказывается на повышении реальных доходов. Плюс на рост доходов сработали технические шаги", — сказал эксперт ФБА «Экономика сегодня». Что имеется ввиду?

Проиндексирована пенсия, повышены зарплаты бюджетников, причем значительному контингенту — на серьезные пропорции, на 20%. Были учтены и те доходы, что получены по результатам использования финансовых инструментов за предыдущий год.

В связи с победой над инфляцией

"Население у нас постепенно втягивается в работу с такими инструментами, это тоже отражается на доходах. Все это могло в совокупности повысить все заработки, а инфляция дала нам именно реальные цифры", — отметил Беляев, уточнив, что речь идет не о заработной плате, а о всех возможных доходах, и слово «реальные» соотносится с пониженной инфляцией. «Когда инфляция была высокой, говорить о росте реальных заработков было затруднительно», — сказал эксперт.

Накануне международное рейтинговое агентство S&P спрогнозировало рост реальных доходов россиян в долгосрочной перспективе.

"Уровень реальных располагаемых доходов и доверия клиентов может постепенно повышаться в долгосрочной перспективе вследствие относительно низких темпов инфляции", — приводит «Газета» выдержки из документов агентства.