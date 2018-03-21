Ещё
Эксперт прогнозирует падение авторынка в пределах 5% после повышения утилизационного сбора
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперт прогнозирует падение авторынка в пределах 5% после повышения утилизационного сбора 

Rambler News Service 1 час назад
Автопроизводители могут сократить количество новых моделей, продаваемых на российском рынке после индексации ставок утилизационных сборов с 1 апреля 2018 года, снижение продаж по итогам 2018 года составит до 5%, сообщил RNS автомобильный эксперт и партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.
«Количество моделей новых автомобилей, которые предлагаются в России, сократится после повышения ставок утильсбора, в основном за счет импортируемых моделей. Думаю, что количество сократится с около 300 до около 250 к концу году, а авторынок упадет в пределах 5%», — сказал он.
Моржаретто пояснил, что с рынка могут уйти импортируемые нишевые модели, такие так кабриолеты, пикапы и малолитражки.
«Цены на автомобили, которые производятся в России (в настоящее время более 80% моделей), после повышения ставок не изменится, так как Правительство РФ компенсирует таким автозаводам утилизационные сборы через промышленные субсидии», — считает эксперт.
Rambler News Service: последние новости
Аксаков: в основу законопроекта о криптовалютах легли предложения Минфина Греф считает позитивом для экономики окончание неопределенности после выборов Биржевой курс доллара превысил 58 рублей впервые с 12 февраля
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Черноморский флот бессилен против ВМС США495
Преемник Лаврова, пенсии по-новому и другие события дня3
Лондон изменил позицию по «российской угрозе»139
Оскорбившая россиян ведущая ответила критикам230
Найдены признаки скорой глобальной катастрофы14
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение