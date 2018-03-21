Эксперт прогнозирует падение авторынка в пределах 5% после повышения утилизационного сбора

Автопроизводители могут сократить количество новых моделей, продаваемых на российском рынке после индексации ставок утилизационных сборов с 1 апреля 2018 года, снижение продаж по итогам 2018 года составит до 5%, сообщил RNS автомобильный эксперт и партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто

«Количество моделей новых автомобилей, которые предлагаются в России , сократится после повышения ставок утильсбора, в основном за счет импортируемых моделей. Думаю, что количество сократится с около 300 до около 250 к концу году, а авторынок упадет в пределах 5%», — сказал он.

Моржаретто пояснил, что с рынка могут уйти импортируемые нишевые модели, такие так кабриолеты, пикапы и малолитражки.