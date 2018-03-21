Глобальная угроза: почему участники G20 боятся криптовалют

Завершилась встреча министров финансов и глав центральных банков стран «Большой двадцатки» в Аргентин. Она была посвящена выработке общей позиции стран в отношении криптоактивов.

Многие инвесторы с особым вниманием ждали новостей из Южной Америки, поскольку хотели понять, насколько мировое инвестиционное сообщество готово принять в правовое поле цифровые валюты. Можно считать, что этому самому сообществу с саммита G20 было отправлено несколько сигналов, о которых обязательно стоит упомянуть.

Еще не платежное средство

Можно ли признать биткоин и другие криптовалюты платежными средствами — это был основной вопрос саммита G20. Потому что, если цифровые валюты не признаются в качестве средства платежа, то автоматически превращаются в денежный суррогат, применение которых запрещено во многих странах. Остальные вопросы повестки касались налогового и финансового регулирования, политики в области противодействия терроризму с помощью финансовых инструментов, вопросов качественной трансформации рынка труда и борьбы с безработицей. По сути все вопросы напрямую были связаны с масштабной цифровизацией, которая уже пришла на финансовые рынки.

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В результате министры финансов стран G20 решили, что криптоактивы пока не выполняют одновременно всех стандартных функций денег — не используются как средство накопления, мера стоимости, средство обращения, средство платежа. Криптовалюты не конвертируются свободно в существующие фиатные деньги, а также не могут применяться в операциях кредитования.

Опасность для рынков

Для криптосообщества важно, что основным лейтмотивом саммита стало понимание участниками отсутствия угрозы глобальной финансовой стабильности со стороны криптовалют в настоящий момент.

При этом они отметили, что опасность может возникнуть, если в самое ближайшее время не будет создано правовое поле, которое учитывало бы вопросы защиты прав потребителей и инвесторов, а также препятствовало уходу от налогов и отмыванию доходов с помощью криптоактивов.

Пожалуй, именно по этой причине G20 указывает на необходимость распространения стандартов FATF , действующих для традиционных финансовых рынков, также и на криптоактивы. Все страны «двадцатки» (включая Россию ) поддержали необходимость выработки общих международных принципов регулирования криптоактивов.

Планируется, что уже в июле текущего года появятся первые предложения по международному регулированию сегмента криптоактивов. Именно тогда для российских законодателей встанет крайне актуальный вопрос встраивания российского правового поля в международные подходы к регулированию криптовалют.

Важно, что отсутствие существенных рисков у криптовалют подтвердили и представители центробанков, которые в первую очередь думают о безопасности финансовых систем своих стран. Причина в то, что в большинстве стран G20 (в том числе и в России) использование криптоактивов для расчетов и в официальной финансовой системе запрещено. Но их перевод в законодательное поле приведет к необходимости решения вопроса защиты прав потребителей, которые столкнутся с рисками высокой волатильности на этом рынке.

С другой стороны, на данный момент покупатели криптоактивов во всем мире не имеют возможности получить квалифицированную юридическую защиту от рисков подобных инвестиций, поскольку еще не классифицированы и до конца не выявлены сами риски, связанные с криптоактивами.

В мировом тренде

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Это значит, что наконец начался давно ожидаемый процесс создания правового криптовалютного поля на территории России. Конечно, это будет долгий и «тернистый» путь, но важно начать.

Отрадно, что впервые предлагается ввести определения цифровых финансовых активов, к которым относятся «криптовалюта» и «токен», а также новый вид договора, заключаемого в электронной форме — «смарт-контракт», исполнение обязательств по которому осуществляется с использованием цифровых финансовых технологий. Законопроект устанавливает, что криптовалюта и токен являются имуществом, определяя ключевые различия между криптовалютой и токеном на основе признака одного эмитента (токен) и множества эмитентов/ майнеров (криптовалюта).

Наконец, законопроект разрешает совершать обмен токенов на рубли или иностранную валюту только через операторов обмена цифровых финансовых активов. Такими операторами смогут быть только брокеры, дилеры, юрлица, осуществляющие деятельность по доверительному управлению, а также биржевые площадки.

Пока законопроект «сырой», поскольку есть много вопросов к тому, что считать цифровым активом, почему выпуск токенов приравнивается к их отчуждению и так далее.

Хочется верить, что синхронность работы по созданию российского правового поля в области криптоактивов и международной активности по их встраиванию в мировую финансовую систему принесет больше положительных результатов именно для российских инвесторов, поскольку даст возможность законодателям быстрее реагировать на все технологические изменения в этой сфере. Главное, что законодатели пока не идут по пути абсолютных запретов, а дают возможность инвестиционному сообществу максимально активно предлагать поправки.