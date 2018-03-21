Продавец нашел лотерейный билет на миллион долларов и вернул клиенту

Сотрудники автозаправки в американском штате Канзас вернули владельцу потерянный лотерейный билет с выигрышем миллион долларов. Об этом сообщается в пресс-релизе Kansas Lottery.

Будущий победитель лотереи остановился на автозаправке по дороге домой. Пока он заправлял машину, его брат проверял билеты Mega Millions. Они не заметили, что уронили один из билетов, и уехали смотреть баскетбол по телевизору.

Потерянный билет нашел сотрудник АЗС. Он проверил его и обнаружил, что выигрыш составляет миллион долларов. После этого продавец и сын владельца автозаправки отправились на поиски покупателя, который победил в лотерее.

К тому времени он и его брат снова вышли из дома по делам. Возле магазина им посигналил сын владельца автозаправки. «Он объяснил, что произошло, и протянул мне билет, — рассказал победитель лотереи. — Я просто не мог поверить».

Магазину, продавшему выигрышный билет, полагается тысяча долларов от организаторов лотереи. О вознаграждении для сотрудников автозаправки, которые добровольно вернули его владельцу, не сообщается.

Лотерея Mega Millions проводится в США с 1996 года. В 2012-м в Mega Millions был разыгран крупнейший в истории страны джек-пот, его сумма составила 656 миллионов долларов.

В 2016 году житель города Лэйквуд, штат Нью-Джерси, выиграл в лотерею миллион долларов из-за ошибки продавца, который выдал билет с уже проставленными цифрами.