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Продавец нашел лотерейный билет на миллион долларов и вернул клиенту
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Продавец нашел лотерейный билет на миллион долларов и вернул клиенту 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Сотрудники автозаправки в американском штате Канзас вернули владельцу потерянный лотерейный билет с выигрышем миллион долларов. Об этом сообщается в пресс-релизе Kansas Lottery.
Будущий победитель лотереи остановился на автозаправке по дороге домой. Пока он заправлял машину, его брат проверял билеты Mega Millions. Они не заметили, что уронили один из билетов, и уехали смотреть баскетбол по телевизору.
Потерянный билет нашел сотрудник АЗС. Он проверил его и обнаружил, что выигрыш составляет миллион долларов. После этого продавец и сын владельца автозаправки отправились на поиски покупателя, который победил в лотерее.
К тому времени он и его брат снова вышли из дома по делам. Возле магазина им посигналил сын владельца автозаправки. «Он объяснил, что произошло, и протянул мне билет, — рассказал победитель лотереи. — Я просто не мог поверить».
Магазину, продавшему выигрышный билет, полагается тысяча долларов от организаторов лотереи. О вознаграждении для сотрудников автозаправки, которые добровольно вернули его владельцу, не сообщается.
Лотерея Mega Millions проводится в США с 1996 года. В 2012-м в Mega Millions был разыгран крупнейший в истории страны джек-пот, его сумма составила 656 миллионов долларов.
В 2016 году житель города Лэйквуд, штат Нью-Джерси, выиграл в лотерею миллион долларов из-за ошибки продавца, который выдал билет с уже проставленными цифрами.
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