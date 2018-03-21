Ещё
Биткоин может быть использован для потребкредитов, считает Николаев
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Биткоин может быть использован для потребкредитов, считает Николаев 

Парламентская газета 3 часа назад
Фото: Парламентская газета
В будущем граждане России смогут получать кредитные займы в криптовалюте, не исключает член Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Олег Николаев.
В интервью «Парламентской газете» депутат допустил возможность использования при определённых условиях цифровых денег в целях потребительского кредитования населения.
«Мы уже можем говорить о том, что появятся новые цифровые финансовые инструменты. Появление конкретных криптовалют — это дело следующего шага. Но уже сейчас можно сказать, что оба закона («О цифровых финансовых активах» и «О краудфандинге». — Прим. ред.) в случае принятия дадут возможность этому новому рынку развиваться», — пояснил он, напомнив, что развитие технологий идёт такими темпами, при которых трудно спрогнозировать, что будет завтра.
«В девяностые годы мы и предположить не могли, что у каждого в кармане будет смартфон, а то и два. А теперь это просто данность. Поэтому я бы не исключал возможности использования криптовалют в том числе для потребительских займов. Понятно, что это произойдёт не сегодня и не завтра. Но в любом случае в данном направлении надо работать», — уточнил парламентарий.
Ранее «Парламентская газета» сообщала о внесении 20 марта в Госдуму законопроектов «О цифровых финансовых активах» и «О краудфандинге», определяющих правовые основы для криптовалют и токенов.
Парламентская газета: последние новости
Выборы Президента России. Онлайн-репортаж Отечественные меха могут стать дешевле Сторчак заявил об отсутствии угроз со стороны криптовалют
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова высказалась об уходе Лаврова из МИД58
Показавшая губернатору «жест смерти» девочка взорвала Сеть137
Мы сами с небесами: авиапром РФ сбросил «украинский балласт»93
Найдены признаки скорой глобальной катастрофы25
В центре Москвы обрушилось здание39
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение