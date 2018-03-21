Биткоин может быть использован для потребкредитов, считает Николаев

В будущем граждане России смогут получать кредитные займы в криптовалюте, не исключает член Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Олег Николаев

В интервью « Парламентской газете » депутат допустил возможность использования при определённых условиях цифровых денег в целях потребительского кредитования населения.

«Мы уже можем говорить о том, что появятся новые цифровые финансовые инструменты. Появление конкретных криптовалют — это дело следующего шага. Но уже сейчас можно сказать, что оба закона («О цифровых финансовых активах» и «О краудфандинге». — Прим. ред.) в случае принятия дадут возможность этому новому рынку развиваться», — пояснил он, напомнив, что развитие технологий идёт такими темпами, при которых трудно спрогнозировать, что будет завтра.

«В девяностые годы мы и предположить не могли, что у каждого в кармане будет смартфон, а то и два. А теперь это просто данность. Поэтому я бы не исключал возможности использования криптовалют в том числе для потребительских займов. Понятно, что это произойдёт не сегодня и не завтра. Но в любом случае в данном направлении надо работать», — уточнил парламентарий.

Ранее «Парламентская газета» сообщала о внесении 20 марта в Госдуму законопроектов «О цифровых финансовых активах» и «О краудфандинге», определяющих правовые основы для криптовалют и токенов.