Жители Калининграда бесплатно проверились на мобильном флюорографе 

Сегодня в день Всемирной борьбы с туберкулёзом жители Калининграда могли бесплатно провериться на мобильном флюорографе. Акция прошла на площадке у дворца спорта «Янтарный». Сделать снимок лёгких могли все желающие старше 18 лет. Заболеваемость туберкулёзом в области снижается последние десять лет.
Ирина Аксёнова, корреспондент:
— Все, кто хочет пройти флюорографическое обследование в этом мобильном комплексе, при себе должны иметь всего три документа: паспорт, СНИЛС и медицинский полис.
Это передвижной флюорограф Советского противотуберкулезного диспансера. Многие люди пришли к вагончику ещё до начала приёма.
Дарья Стригун, жительница Калининграда:
— Пришла сюда, потому что не с кем детей дома оставить, чтобы по больницам не таскать его с собой, удобнее сюда прийти.
Большинство пришедших это жители Сельмы. Владимир Шамахин живёт неподалеку отсюда. Говорит, в больницу на флюорографию попасть попросту не успевает.
Владимир Шамахин, житель Калининграда:
— Талонов нет, талоны все на апрель месяц. И мне некогда, мне надо комиссию проходить, из-за этого я сюда быстренько пошёл. Вот мобильная — это хорошо. Это вообще приятно. Только вот побыстрее бы.
Внутри мобильного комплекса современный рентгеновский аппарат.
Лаборанты предупреждают: просветиться икс-лучами могут только совершеннолетние граждане. Детям делать снимки лёгких не положено, а подросткам только по назначению врача.
Олеся Новикова, рентген-лаборант Советского противотуберкулезного диспансера:
— Результат даётся после, так как сначала делает к снимкам рентген-врач описания, после этого выдаётся результат. Результаты люди могут получить в своих поликлиниках по месту регистрации.
За работой медиков наблюдает руководитель регионального Управления Роспотребнадзора. По её словам, передвижная установка курсирует и по другим городам области.
Елена Бабура, руководитель Управления Роспотребнадзора по Калининградской области:
— То есть не население идёт к медицинскому учреждению, а медицинское учреждение идёт, выезжает ближе к населению, чтобы населению было удобно.
Эту акцию организовало министерство здравоохранения региона. Специально к Всемирному дню борьбы с туберкулёзом.