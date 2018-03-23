Жители Калининграда бесплатно проверились на мобильном флюорографе

Сегодня в день Всемирной борьбы с туберкулёзом жители Калининграда могли бесплатно провериться на мобильном флюорографе. Акция прошла на площадке у дворца спорта «Янтарный». Сделать снимок лёгких могли все желающие старше 18 лет. Заболеваемость туберкулёзом в области снижается последние десять лет.

— Все, кто хочет пройти флюорографическое обследование в этом мобильном комплексе, при себе должны иметь всего три документа: паспорт, СНИЛС и медицинский полис.

Это передвижной флюорограф Советского противотуберкулезного диспансера. Многие люди пришли к вагончику ещё до начала приёма.

Дарья Стригун, жительница Калининграда:

— Пришла сюда, потому что не с кем детей дома оставить, чтобы по больницам не таскать его с собой, удобнее сюда прийти.

Большинство пришедших это жители Сельмы. Владимир Шамахин живёт неподалеку отсюда. Говорит, в больницу на флюорографию попасть попросту не успевает.

Владимир Шамахин, житель Калининграда:

— Талонов нет, талоны все на апрель месяц. И мне некогда, мне надо комиссию проходить, из-за этого я сюда быстренько пошёл. Вот мобильная — это хорошо. Это вообще приятно. Только вот побыстрее бы.

Внутри мобильного комплекса современный рентгеновский аппарат.

Лаборанты предупреждают: просветиться икс-лучами могут только совершеннолетние граждане. Детям делать снимки лёгких не положено, а подросткам только по назначению врача.

— Результат даётся после, так как сначала делает к снимкам рентген-врач описания, после этого выдаётся результат. Результаты люди могут получить в своих поликлиниках по месту регистрации.

За работой медиков наблюдает руководитель регионального Управления Роспотребнадзора . По её словам, передвижная установка курсирует и по другим городам области.

— То есть не население идёт к медицинскому учреждению, а медицинское учреждение идёт, выезжает ближе к населению, чтобы населению было удобно.

Эту акцию организовало министерство здравоохранения региона. Специально к Всемирному дню борьбы с туберкулёзом.