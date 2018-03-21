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Сериал по «Властелину колец» станет самым дорогим в истории
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Сериал по «Властелину колец» станет самым дорогим в истории 

Lenta.ru 18 часов назад
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Сериал сервиса Amazon по «Властелину Колец» Дж. Р. Р. Толкиена станет самым дорогим в истории телевидения, сообщает Entertainment Weekly.
Права на адаптацию фэнтези-саги обошлись Amazon в 250 миллионов долларов. Еще 250 миллионов сервису будет стоить производство и маркетинг двух сезонов сериала. Ни один другой сериал еще не стоил 500 миллионов долларов, уточняет издание.
При этом общий производственный бюджет трилогии фильмов по «Властелину колец», которую снял Питер Джексон, составлял 280 миллионов долларов. Одна серия считающегося самым дорогим сериалом современности проекта HBO «Игра престолов» в стоит 15 миллионов долларов.
Отмечается, что «Властелин колец» от Amazon не будет повторять уже экранизированный Джексоном сюжет саги Толкиена, а вместо этого станет ее приквелом. Детали пока не разглашаются.
Amazon открыл кино— и теледепартамент для производства оригинального контента Amazon Studios в 2010 году. Среди продукции студии — сериалы «Человек в высоком замке», «Очевидное», «Образцовые бунтарки» и «Моцарт в джунглях».
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