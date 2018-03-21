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Информационная акция «Знание — ответственность — здоровье»
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Информационная акция «Знание — ответственность — здоровье» 

Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска 4 часа назад
Фото: Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска
В образовательных учреждениях Ханты–Мансийска прошла информационная акция «Знание — ответственность — здоровье». Ее участниками стали более 200 старшеклассников школ города. Среди молодых людей были проведены беседы о ВИЧ-инфекции, путях ее передачи и профилактики заражения.
Привлечение внимания молодёжного сообщества к проблеме распространения этого заболевания и мотивирование ее на изменение поведения на менее опасное в плане заражения ВИЧ — важный шаг на пути к предотвращению распространения инфекции в автономном округе.
Напомним, что инициаторами акции выступили специалисты Центра СПИД.
Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска: последние новости
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