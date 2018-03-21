Информационная акция «Знание — ответственность — здоровье»

В образовательных учреждениях Ханты–Мансийска прошла информационная акция «Знание — ответственность — здоровье». Ее участниками стали более 200 старшеклассников школ города. Среди молодых людей были проведены беседы о ВИЧ-инфекции, путях ее передачи и профилактики заражения.

Привлечение внимания молодёжного сообщества к проблеме распространения этого заболевания и мотивирование ее на изменение поведения на менее опасное в плане заражения ВИЧ — важный шаг на пути к предотвращению распространения инфекции в автономном округе.

Напомним, что инициаторами акции выступили специалисты Центра СПИД.