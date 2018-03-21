Тюменец в надежде разбогатеть лишился 99 тысяч

Мошенник обманным путем выманил у жителя Тюмени 99 тысяч рублей.

В одном из мессенджеров мужчине предложили купить криптовалюту «Биткоин». В процессе непринужденной беседы мошенник узнал код личного кабинета тюменца и похитил с его банковской карты 99 тыс. рублей.

Интерес к майнингу и криптовалюте набирает высокие обороты, поэтому развелось много мошенников.

— Еще одно интересное мошенничество — это взлом электронных кошельков. Как только деньги переходят в digital, хакерам ничего не стоит взломать кошельки. Кстати, говорят, что в Китае операции с криптовалютой были запрещены после того, как хакеры взломали кошелек сына одного из чиновников, — рассказала корреспонденту Мир.24 адвокат Екатерина Духина

Управляющий партнер инвестиционной компании Yard Сapital Сергей Переверзев предупреждает, что обмен криптовалюты лучше делать через лицензированные обменные пункты в Москве или Екатеринбурге

Полицейские напоминают, что ни в коем случае нельзя давать номер расчетного счета, пароль, защитный трехзначный код и даже пароли, приходящие в СМС-сообщениях для подтверждения операции.

Использовано фото с сайта chelmagaz.ru