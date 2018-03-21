Деноминация 1998: как копейка снова обрела жизнь.

В 1990-е экономика России переживала не лучшие времена: гиперинфляция и авантюры российского правительства практически уничтожили экономическую жизнь в России. Но несмотря на это, среди хаоса все-таки была одна удачная реформа — это деноминация рубля 1997 — 1998 годов. К каким же положительным последствиям привела эта реформа?

Что такое деноминация?

Прежде всего нужно сказать, что деноминация — это изменение нарицательной стоимости денежных знаков. То есть по сути она представляет собой обмен старых денег на новые с целью упрощения денежных расчетов и придания большей солидности деньгам. Как правило, проводят деноминацию после гиперинфляции, то есть очень быстрого обесценивания денег.

В XX веке СССР и РФ провели 4 денежных реформы, в которых была проведена деноминация рубля.

Первая такая реформа произошла в 1922-1924 гг. Она была призвана заменить обесценившиеся «совзнаки» на новые рубли и червонцы. В ходе гражданской войны большевики планировали совсем отказаться от денег и поэтому вместо валюты использовали «совзнаки» — практически ничем не обеспеченную бумажку, которая очень быстро обесценивалась. Также к 1922 году в денежном обороте находились керенки, пятаковки, и даже царские кредитные билеты. Чтобы устранить хаос в 1922 году был создан Государственный банк СССР, а также были проведены несколько деноминаций в течение трех лет. В результате этих изменений экономика СССР стабилизировалась. [С-BLOCK]

В 1947 году деноминация проводилась с 16 по 29 декабря. Десять старых рублей заменялись одним новым. Эта экономическая реформа нужна была для того, чтобы устранить последствия прошедшей войны. Были отменены карточки на продовольствие и снижены цены. Также планировалось уничтожить всю теневую экономику из-за быстрого срока обмена денег, но сделать этого не удалось.

В 1961 году снова произошли финансовые изменения. Обмен производился в течении первого квартала 1961 года. 10 старых рублей обменивались на 1 новый. В памяти населения эта деноминация прошла практически безболезненно, но по факту случилась самая настоящая девальвация: курс рубля снизился по отношению к доллару практически в два с половиной раза. Также снизилась себестоимость рубля в золоте: если старые деньги содержали в себе 2,22 грамма золота, то новый только 0,98. Реформа была отражена в кино. К примеру, в фильме «Бриллиантовая рука» Семен Семенович Горбунков, принимая 500 рублей на расходы, уточняет, старые это деньги или новые.

Как вернулась копейка

В 1997 году Россия переживала не лучшие времена, но все же постепенно она начинала оправляться от экономического шока. Из — за гиперинфляции денежные расчеты измерялись миллионами рублей, что, конечно, не делало людей богатыми, а лишь затрудняло денежные расчеты. Особенно нелегко приходилось бухгалтерам, которым приходилось считать миллиарды рублей.

Чтобы исправить ситуацию в августе 1997 года президентом Борисом Ельциным был выпущен указ «Об изменении нарицательной стоимости денежных знаков и масштабов цен». Согласно ему, с 1 января 1998 года вводился постепенный обмен старых рублей на новые в размере тысяча к одному, то есть тысяча рублей старого образца равнялись одному новому. В отличии от предыдущих финансовых реформ эта стала поэтапной. В течение 1998 года принимались как старые, так и новые деньги. В магазинах также можно было наблюдать забавную картину — на любых товарах можно было наблюдать цены в новых и старых рублях. Также старые деньги можно было обменять до 2002 года. [С-BLOCK]

Также стоит сказать, что дизайн купюр не изменился, лишь исчезли лишние рубли на них. Отчасти, это было сделано для того, чтобы не шокировать население, и так не успевающее привыкать к изменениям в стране.

Также в качестве денежной единицы вернулась копейка. Из-за галопирующей инфляции ее отменили в 1992 году. Но даже с учетом деноминации на монету в 1 или 5 копеек все равно ничего нельзя было купить.

В 2010 году распространился слух, что копейку снова изымут из оборота. И до сих пор магазины обязаны принимать копейку как законное платежное средство.