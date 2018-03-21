Военнослужащие российской авиабазы Кант в Киргизии провели гуманитарную акцию для многодетной семьи

Семье были переданы продукты питания, детская одежда, предметы быта и большой чайник-термос.

В ходе акции семье были переданы продукты питания, детская одежда, предметы быта, большой чайник-термос. Глава семьи выразил сердечную благодарность и отметил, что очень приятно видеть и общаться с людьми, которым небезразлична судьба нуждающихся.