Военнослужащие российской авиабазы Кант в Киргизии провели гуманитарную акцию для многодетной семьи 

Семье были переданы продукты питания, детская одежда, предметы быта и большой чайник-термос.
Военнослужащие российской авиабазы в Киргизии совместно с представителями отдела социального служения при храме Александра Невского «Милосердие» провели гуманитарную акцию для многодетной семьи, проживающей в городе Кант.
В ходе акции семье были переданы продукты питания, детская одежда, предметы быта, большой чайник-термос. Глава семьи выразил сердечную благодарность и отметил, что очень приятно видеть и общаться с людьми, которым небезразлична судьба нуждающихся.