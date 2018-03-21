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Военнослужащие российской авиабазы Кант в Киргизии провели гуманитарную акцию для многодетной семьи
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Военнослужащие российской авиабазы Кант в Киргизии провели гуманитарную акцию для многодетной семьи 

ТК «Звезда» 46 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Семье были переданы продукты питания, детская одежда, предметы быта и большой чайник-термос.
Военнослужащие российской авиабазы в Киргизии совместно с представителями отдела социального служения при храме Александра Невского «Милосердие» провели гуманитарную акцию для многодетной семьи, проживающей в городе Кант.
В ходе акции семье были переданы продукты питания, детская одежда, предметы быта, большой чайник-термос. Глава семьи выразил сердечную благодарность и отметил, что очень приятно видеть и общаться с людьми, которым небезразлична судьба нуждающихся.
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