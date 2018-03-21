Николаев: понижение ставки по ипотечным кредитам не приведёт к «пузырю» на рынке

Понижение банковской ставки по ипотечным кредитам до 7 процентов не приведёт к образованию «пузыря» на этом рынке, считает член Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Олег Николаев

Комментируя « Парламентской газете » опасения ряда экспертов, усмотревших в понижении ставки залог будущих неприятностей, депутат отметил, что ситуация находится под контролем Центробанка , который уже ввёл «охлаждающие» механизмы для предотвращения негативных последствий.

«Регулятор уже научился активно пользоваться различным инструментарием для того, чтобы спускать «пузыри», которые могут возникнуть на тех или иных направлениях. Он ведёт консервативную политику для достижения стабильности на всём финансовом рынке», — пояснил парламентарий.

По его мнению, для образования ипотечного «пузыря» нет фундаментальных предпосылок.

«Здесь всё обеспечено активами и фондами. К тому же в ближайшие три года предполагается полностью искоренить долевое финансирование, что также укрепит рынок недвижимости», — уточнил Николаев.