Каких сюрпризов ждать от рубля после выборов? 

Выборы прошли, и доморощенные экономисты занялись гаданием на купюрах — что будет с рублем, долларом и, соответственно, нашими кошельками. Каких сюрпризов ждать от них в этом году, «Вечерке» рассказали эксперты.
Собственно, вариантов, из-за которых рубль может потрясти основы экономического бытия страны, называются три. Вариант первый — внутриполитический: дескать, до выборов рубль поддерживали, как могли, после этим никто уже не будет заниматься, и он рухнет в тартараты, унося с собой надежды на стабильность и процветание. Вариант второй — биржевой: поскольку 33% наших облигаций федерального займа находятся в иностранных руках, их разовая продажа (санкционированная нашими недоброжелателями на Западе) выльется в обвал рубля. Третий вариант касается сценария, при котором Россию отключают от межбанковской системы Swift. Естественно, с той же самой концовкой. Так пора ли уже начинать бояться, или можно немножко подождать? — Чем определяется пара рубль-доллар и курс рубля на рынке? — вопросом на вопрос ответил зам.первого проректора по академическим вопросам Российской экономической школы, профессор финансов Олег Шибанов. — У нас есть спрос на доллар со стороны экспорта-импорта. И у нас есть более-менее прозрачный финансовый рынок, который позволяет торговать на нем рублями и другими валютами в обе стороны. На курс рубля очень сильно влияет нефтяной рынок — ровно потому, что у нас больше половины экспортеров продают в основном нефть и газ. Нефть растет — приток валюты больше, падает — приток меньше. Соответственно, пока нефтяные рынки стабильны, пока они колеблются в районе 45-65 долларов за баррель, никаких серьезных движений рубля мы не увидим. То есть, связи с выборами нет никакой. Предсказать, как поведет себя нефть, никто не в состоянии (проверялось не раз), но пока все прогнозы Международного энергетического агентства на этот год абсолютно стабильны. Ну, и не стоит забывать, что Минфин ввел бюджетное правило, которое очень сильно ограничило колебания нефти и рубля в 2017 году, поэтому я бы вообще не ждал тут серьезных сюрпризов. Более того, зная о той инфляции, которую мы наблюдаем в рубле и долларе, первый выглядит сейчас даже более стабильным, чем второй. Не грозят нам, по мнению экспертов, и биржевые катаклизмы: — Облигации, которыми нас стращают, лежат не у одного человека и даже не у одной страны, — объяснил «ВМ» Юрий Юденков, профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС. — Доходность их высока, такую еще поискать, так зачем инвесторам сбрасывать то, что приносит деньги? Никакого смысла нет. — Этот вопрос неоднократно поднимался и всевозможных круглых столах и обсуждениях с участием ЦБ и Минфина, — развил мысль Олег Шибанов. — Даже если вдруг санкции коснутся американских или европейских инвесторов, и их правительства скажут: все, вы больше не можете владеть российскими облигациями, ЦБ уже объявил о готовности выступить в роли их временного покупателя и держателя. Да, в итоге рубль может, конечно, несколько ослабеть, но незначительно. Как я уже сказал, все главное и важное на рынках происходит из—за экспорта-импорта, а не из-за притока-оттока капитала, потому что первый рынок гораздо больше (раз в пять точно) по размерам. Так что в этом плане не стоит ждать никаких неожиданностей. Осталось разобраться с системой Swift и с тем, что будет, если черные силы решат отключить от этого платежного родника Россию. — Ничего фатального, — обнадежил Юрий Юденков. — Напомню, что у нас есть собственная платежная система «Мир», которая обеспечит внутренние денежные расчеты. А с внешними… В конце концов, кто больше заинтересован во внешних расчетах — мы или «они»? Ответ очевиден, поэтому нас и не отключат. Но даже если эти гипотетические злобные «они», вопреки собственному удобству, перекроют нам краник взаиморасчетов, мир тоже не рухнет в тартарары: — До системы Swift люди ведь как-то работали? Отключат систему — они все равно будут работать, — заверил сомневающихся Олег Шибанов. — Да, это будет несколько дороже, да, будут использоваться дедовские методы, да, чуть возрастет возможность взлома, но с точки зрения подхода и общей реакции банковского сектора, ничего ужасного не произойдет. Например, находящийся под санкциями Иран не может напрямую проводить такие платежи, но все равно продолжает их осуществлять через банки третьих стран. Конечно, это немного снижает прибыли банковского сектора и ухудшает ситуацию с точки зрения скорости проведения платежей, но никакого ужаса ни на кого не наводит. Что же касается курса доллара, то оба эксперта уверены: он по-прежнему будет колебаться вокруг отметки в 60 рублей. Потолок — при условии каких-то уж совсем серьезных сюрпризов — 65 рублей.