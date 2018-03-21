Каких сюрпризов ждать от рубля после выборов?

Выборы прошли, и доморощенные экономисты занялись гаданием на купюрах — что будет с рублем, долларом и, соответственно, нашими кошельками. Каких сюрпризов ждать от них в этом году, «Вечерке» рассказали эксперты.