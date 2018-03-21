В сквере на Маршала Василевского проведут акцию по раздельному сбору отходов

В сквере «Юность» по адресу: ул. Маршала Василевского, д. 13, корп. 3 пройдет акция по раздельному сбору отходов. Участников ждут 24 марта с 11.00 до 13.00.

— В пункт приема можно принести макулатуру, пластик с соответствующими маркировками, стекло, металл, в том числе алюминиевые и жестяные банки. Также волонтеры примут у вас пузырьковую пленку, а также плотную и прозрачную — так называемую «парниковую» — пленку, — рассказала координатор акции Анастасия Власихина.

Дополнительную информацию об акции можно получить по телефону 8 (926) 400-22-43 (Анастасия).

В этом месяце акции по раздельному сбору мусора пройдут в двух районах СЗАО. Помимо Щукина, пункт приема откроется в Северном Тушине. С правилами приема вторсырья можно ознакомиться по ссылке. (вт)