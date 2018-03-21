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В Щукине 24 марта пройдет акция по раздельному сбору мусора
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В Щукине 24 марта пройдет акция по раздельному сбору мусора 

Префектура СЗАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В ближайшую субботу, 24 марта, в районе Щукино состоится традиционная акция по раздельному сбору мусора. Пункт приема откроют в сквере «Юность» по адресу: ул. Маршала Василевского, д. 13, корп. 3. Вторсырье будут принимать с 11.00 до 13.00.
— На переработку можно будет принести макулатуру, пластик с соответствующими маркировками, стекло, металл, в том числе алюминиевые и жестяные банки. Также волонтеры примут у вас пузырьковую пленку, а также плотную и прозрачную — так называемую «парниковую» — пленку, — рассказала координатор акции Анастасия Власихина.
По всем вопросам, касающимся акции, можно обращаться по телефону
8 (926) 400-22-43 (Анастасия).
Отметим, в этот раз акции по сбору мусора пройдут в двух районах СЗАО. Помимо Щукина, пункт приема откроется в Северном Тушине. С правилами приема вторсырья можно ознакомиться по ссылке vk.com/rsborszao.
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