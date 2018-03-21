Глава Ростелекома назвал нерациональным самостоятельное строительство сетей 5G 

Об этом он сообщил в ходе Дня инвестора на презентации опытной зоны сети 5G на территории «Сколково».
«Пока идут консультации между участниками рынка, государством. Как будет развиваться российский рынок (5G. — RNS) пока неизвестно. Либо это будет единая платформа, либо как и ранее, каждый из операторов будет создавать ее самостоятельно, что абсолютно нерационально с точки зрения и рынка и потребителей и самих компаний, потому что затраты колоссальные», — сказал президент компании Михаил Осеевский.
«Мы считаем целесообразным, чтобы вся инфраструктура (сетей 5G. — RNS) была развернута юридически «Ростелекомом»», — уточнил Осеевский.
«Ростелеком» и Nokia презентовали опытную зону сети 5G на территории инновационного центра «Сколково».