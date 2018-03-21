Представлен Huawei P20 Lite: Kirin 659 и вырез в дисплее

Вчера Huawei неожиданно для всех представила Nova 3e в Китае , а также P20 Lite в Европе. Обе модели идентичны, а различия лишь в названиях и доступных цветах. В Европе P20 Lite доступен в трех цветах (синий, розовый и черный), тогда как Nova 3e в Китае доступен еще и в золотом цвете.

P20 Lite оснащен 5,84-дюймовым IPS-дисплеем с соотношением сторон 19:9 и разрешением FullHD+. За производительность отвечает процессор Kirin 659. P20 Lite получил 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти с поддержкой microSD-карт. Основная камера здесь двойная (16 + 2 Мп), а фронтальная на 24 Мп (IMX578), которая способна разблокировать устройство по лицу.

«Из коробки» аппарат работает на базе Android 8.0 Oreo с фирменной оболочкой EMUI 8.0, аккумулятор в P20 Lite на 3000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 9V/2A. Стоимость P20 Lite составила 452 доллара в Европе. Купить его можно будет к концу месяца. Уже через неделю Huawei представит P20 и P20 Pro, стоимость которых составит 833 и 1110 долларов соответственно.

Конечно, 452 доллара за Kirin 659 — это смешно. К слову, этим процессором оснащен бюджетный Honor 9 Lite и все остальные бюджетки Huawei. За что пользователь должен отдать 452 доллара (26 тысяч рублей)? За дизайн? Да, дизайн здесь интересен, но стоит ли он таких переплат? Ведь за эти же деньги можно приобрести флагманы с гораздо более интересной начинкой.

По материалам gizmochina