Почему сырьевые товары важнее ФРС?

Москва, 21 марта — «Вести. Экономика». Пока трейдеры по всему миру с нетерпением ждут итогов заседания Федеральной резервной системы, на рынке есть и другие вещи, которые заслуживают внимания, — движения на сырьевых площадках. Безусловно, заседание ФРС, тем более первое под руководством Джерома Пауэлла, является крайне важным событием, и оно будет влиять на динамику рынков еще ближайшие несколько дней. Однако то, что происходит на сырьевых рынках, — гораздо более долгосрочные тенденции, которые будут сказывать уже после того, как Пауэлл огласит решение Комитета по операциям на открытом рынке. Сельскохозяйственные товары снова перешли к обвалу. Только в январе субиндекс этого вида сырья опускался до десятилетнего минимума. Последующий 10%-й отскок заставил экономистов говорить о том, что глобальная инфляция наконец должна ускориться, однако рост быстро сменился падением.

Zerohedge

Еще более тревожным является недавний спад в промышленных металлах. Это негативный сигнал о глобальном росте и, в частности, в экономике Китая. При этом стоит отметить, что не так важно, был этот спад обусловлен замедлением кредитного импульса в Китае или же ухудшением перспектив экономики: оба этих фактора являются крайне негативными для рисковых активов.

Zerohedge

Любопытно, но снижение этой группы активов противоположно динамике цен на нефть. Однако эта раскорреляция, скорее всего, не является долгосрочной, поскольку энергоносители являются самой большой издержкой при добыче промышленных металлов. Динамика сырьевых активов изменяет и мировую торговлю. Так, например, торговля Австралии, Индонезии и Южной Африки идет на спад, так как они экспортируют преимущественно металлы, а у нефтяных экспортеров, например, с этой точки зрения дела пока идут неплохо.